28 февраля 2024, 23:50

Сотрудники подмосковного центра охраны материнства примут участие в спартакиаде по армрестлингу

МОЦОМД
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Союз «Московское областное объединение проведет XXX спартакиаду. В ее рамках почти каждые выходные проходят соревнования среди работников медицинских учреждений и других предприятий в различных спортивных дисциплинах.

Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства активно готовятся к своему первому соревнованию по армрестлингу, которое состоится 2 марта в Дзержинском.

Участник мероприятия и капитан команды Виталий Терлецкий заявил, что подготовку проводит неоднократный призер и победитель соревнований по армрестлингу врач травматолог-ортопед Виктор Мерзликин.

В состав команды вошли Волкова Анастасия, Зульфугаров Полад, Калинин Сергей и другие специалисты своего дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Врачи
28 февраля 2024, 22:42
Около 2,5 тысячи детей прошли лечение в Московском областном онкологическом диспансере в 2023 году
Московский областной онкологический диспансер
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Около 2,5 тысяч пациентов онкологического детского отделения № 7 прошли лечение в Московском областном онкологическом диспансере в 2023 году. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Заведующая онкологического детского отделения № 7 Евгения Инюшкина сообщила, что в учреждение чаще всего поступают дети в возрасте от одного года до 10 лет с диагнозом острый лимфобластный лейкоз и солидными опухолями.

Более 70% пациентов обращаются уже на третьей и четвертой стадиях заболевания, что требует проведения хирургических операций, химиотерапии и лучевой терапии.

«Только за 2023 год мы провели порядка 300 операций детям нашего отделения», - добавила Евгения Инюшкина.

Отделение детской онкологии было открыто в 1966 году при создании Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков с онкологическими заболеваниями в России и единственное в Подмосковье, где детям предоставляется специализированная помощь по онкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Онкология
28 февраля 2024, 21:44
Замену инженерных коммуникаций проведут в 1,7 тысячи домов в Подмосковье до конца года
ФКР
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Специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области заменят внутренние инженерные коммуникации в 1763 жилых домах до конца года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Продолжаются обширные работы по капитальному ремонту внутренних инженерных систем в многоквартирных домах Московской области. Работы включают в себя широкий спектр мероприятий, направленных на восстановление работоспособности внутренних инженерных коммуникаций.

Специалисты выполняют ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Планы капремонта, включая адресную программу, сроки, объем работ, разрабатываются администрацией городского округа совместно с управляющей организацией.

В случае планирования собственниками жилищно-капитального ремонта в своем доме, необходимо провести общее собрание собственников, составить заверенный протокол и направить его в администрацию городского округа для рассмотрения и планирования работ на указанный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году.

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ЖКХ
28 февраля 2024, 21:14
Тяжелое оборудование заменили в поликлинике Дубны по нацпроекту «Здравоохранение»
Unsplash
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Правобережная поликлиника Дубненской больницы полностью перешла на цифровые технологии. Все крупное медицинское оборудование, включая рентген, флюорограф и маммограф, было обновлено до цифровых версий. Это обеспечит ускоренный и более удобный процесс диспансеризации для пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Недавно был открыт новый кабинет маммографии в составе поликлиники.

«Маммография тоже есть в рамках диспансеризации, также как и флюорография и другие направления, мы постарались сделать это в одном месте и в короткий срок прошел все кабинеты необходимые», - сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Обновление оборудования стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, национальному проекту «Здравоохранение» и личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Максим Тихомиров, глава городского округа Дубна, выразил благодарность всем участникам проекта за успешную реализацию поставленных задач, включая Светлану Анатольевну Стригункову, министра здравоохранения Алексея Ивановича и губернатора за поддержку инициативы.

Кабинет маммографии начал функционировать с конца декабря и способен обслуживать до 24 пациентов за смену. В настоящее время в Дубненской больнице ведутся работы по установке аналогичного цифрового маммографа и в левобережной поликлинике, что позволит расширить доступность данной услуги.

Дубна Поликлиники
28 февраля 2024, 21:14
Росгвардия проверила владельцев оружия в Лобне
Телеканал «360»
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В Лобне состоялась плановая проверка владельцев оружия. Сотрудники Росгвардии на этот раз посетили дом охотника и коллекционера Ивана Мирошниченко.

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Оружие у охотника из Лобни хранится в специальном сейфе, однако в преддверии проверки, проходящей раз в год, Иван заранее подготовился к визиту контролеров.

Проверка прошла успешно: после тщательного осмотра все документы на оружие были признаны соответствующими требованиям, а условия хранения - надлежащими. Иван Мирошниченко, который с особым вниманием относится к своей коллекции и строго следует всем законодательным нормам, не ожидал иного результата.

После завершения проверки хозяин оружия вернул его в сейф, ключи от которого находятся только у него. Это является одним из обязательных условий для обеспечения безопасности хранения.

«Владелец оружия в первую очередь должен хранить его в сейфе, либо в металлическом оружейном шкафу. Доступ должен быть ограничен третьим лицам. Проверяем документы, номера на оружие. Также проверяем оружие на конструктивные изменения какие-либо», - подчеркнул старший инспектор лицензионно-разрешительного отдела Александр Абсатуров.

Лобня Росгвардия Оружие

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