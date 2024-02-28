Сотрудники подмосковного центра охраны материнства примут участие в спартакиаде по армрестлингу
Союз «Московское областное объединение проведет XXX спартакиаду. В ее рамках почти каждые выходные проходят соревнования среди работников медицинских учреждений и других предприятий в различных спортивных дисциплинах.
Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства активно готовятся к своему первому соревнованию по армрестлингу, которое состоится 2 марта в Дзержинском.
Участник мероприятия и капитан команды Виталий Терлецкий заявил, что подготовку проводит неоднократный призер и победитель соревнований по армрестлингу врач травматолог-ортопед Виктор Мерзликин.
В состав команды вошли Волкова Анастасия, Зульфугаров Полад, Калинин Сергей и другие специалисты своего дела.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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