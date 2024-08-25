25 августа 2024, 12:05

Сотрудники отдела экологии обнаружили два краснокнижных гриба в Дмитрове

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Сотрудники отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского округа нашли в лесу два краснокнижных гриба — ежовик коралловидный и гриб-паутинник фиолетовый. Их относят к третьей и пятой категориям — редкие и восстанавливаемые виды.

Ежовик коралловидный напоминает коралл белого, бежевого или светло-желтого цвета. Его относят к категории пятого вида, а значит популяция может восстанавливаться. Однако специалисты говорят, что ежовик до сих пор недостаточно часто встречается в природе, поэтому срывать его не стоит.

Паутинник фиолетовый относят к третьей категории - редкому виду. Гриб можно употреблять в пищу, но за сбор нарушители могут получить административный штраф.

«На моем счету уже 12 редких краснокнижных видов, которые я обнаружил на территории Дмитровского округа. Например, два редких цветка - пальчатокоренник балтийский и любка зеленоцветковая, трехпалый дятел, совы-сплюшки. Хочу напомнить всем жителям и гостям, что все растения и грибы, занесенные в Красную книгу Московской области, нельзя срывать, срезать, а тем более выкапывать вместе с корнем. Они находятся под охраной государства. Лучше полюбоваться красотой природы, сфотографировать и оставить расти», - рассказал заместитель начальника отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского округа Игорь Невский.

Специалисты отдела экологии администрации Дмитровского округа отправили данные в природоохранный фонд «Верховье» для учета в Красной книге Московской области.

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Дмитров Грибы
25 августа 2024, 11:51
Церемония возложения цветов ко Дню победы на Курской дуге прошла в Дмитрове
Дмитровское отделение партии «Единая Россия»
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Депутаты, активисты и волонтеры почтили память советских солдат и возложили цветы к Вечному огню в Дмитрове. Церемония посвящена победе в Курской битве в 1943 году.

Красная армия разгромила немецкие войска под Курском и прервала операцию врага под названием «Цитадель». Солдаты сражались 50 дней и ночей. Нацистов отбросили на запад на 150 километров. Тогда освободили Орел, Белгород и Харьков. С тех пор прошел 81 год.

Депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов, партийцы «Единой России», активисты «Молодой гвардии», волонтеры Подмосковья и члены Дмитровского отделения «Боевого братства» возложили цветы к Вечному огню и почтили память солдат минутой молчания.

«Эта дата символизирует силу духа нашего народа. Вечная память и слава Героям Великой Отечественной войны! Сейчас нашим бойцам и нашим соотечественникам в Курской и Белгородской областях необходимы наша помощь и поддержка. В Дмитрове открыты пункты приема гуманитарной помощи. Жители округа каждый день приносят посылки. Благодарю всех!» - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают в молодежных центрах «Сфера» и «Квартал» в Дмитрове.

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Дмитров
25 августа 2024, 10:05
Глава Химок Волошин вручил подросткам паспорта на торжественной церемонии
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил четырем подросткам первые паспорта. В церемонии приняли участие родители детей.

«Нам с вами повезло быть гражданами такой большой и великой страны - России. Здесь каждый может себя успешно реализовать в любой сфере, которую он изберет. Главное - найти в себе то самое лучшее, чем вы можете послужить родной стране и, конечно, Химкам», - обратился к ребятам Дмитрий Волошин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал поздравления и памятные подарки подросткам.

«Для меня вручение паспорта было волнительным и одновременно радостным событием. Только положительные эмоции», - сказала юная химчанка Виктория Богданова.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский также поздравил ребят с получением важного документа и отметил, что перед ними открыты все двери.

Отметим, десятки подростков из Химок уже получили паспорт с начала года.

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Паспорта Химки
24 августа 2024, 22:15
Около 200 семей из Балашихи получат школьные рюкзаки для первоклассников
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Портфели со школьными принадлежностями от правительства Московской области вручат около 200 семей городского округа Балашиха. Более 50 из них такой подарок уже получили.

Покупку рюкзаков первоклассника финансирует региональный бюджет. По традиции детям дарят их накануне учебного года. В Балашихе 57 семей уже стали обладателями «подарка первокласснику».

«Подарок могут получить не обязательно многодетные семьи, это может быть и малоимущая семья. У нас в этом году таких семей около 200», - отметила Лилия Татевосян.

Кроме того, около девяти тысяч многодетных и малоимущих семей округа ко Дню знаний получат материальную помощь на приобретение школьной формы. Единовременная выплата составит три тысячи рублей. Тысяче семей с низким доходом перечислят по 10 тысяч рублей.

«Семьи с ребенком-инвалидом, у кого доход на каждого члена семьи меньше 27 тысяч, получают 13 тысяч рублей. Таких семьей, имеющих детей-инвалидов, около 140. Все делается проактивно - людям не надо подавать никакие заявления», - добавила Лилия Татевосян.

В Подмосковье работают и другие меры поддержки многодетных семей. Например, компенсация жилищно-коммунальных услуг, газификация индивидуального жилищного строительства, освобождение от транспортного налога, предоставление социальной карты для бесплатного проезда, выплаты на земельный участок, бесплатное двухразовое питание ребенка в школе, бесплатное посещение выставок и музеев.

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Дети Школьники Балашиха
24 августа 2024, 21:47
Более 90 камер видеонаблюдения установили в Солнечногорске с начала года
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В городском округе Солнечногорск с начала 2024 года установили 97 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». До конца декабря в округе разместят еще 91.

Всего в муниципалитете установили 1807 камер, больше всего их в Солнечногорске и Андреевке. Часть устройств поставят исходя из результатов голосования жителей на портале «Добродел».

«В этом году при помощи видеокамер системы „Безопасный регион“ раскрыто 29 преступлений различной степени тяжести», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет камеры, размещенные в общественных местах, во дворах, дорогах, контейнерных площадках и в подъездах.

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Солнечногорск Дороги

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