Сотрудники МЖД высадили более 25 тысяч деревьев и кустарников с начала года

Почти 17 тысяч сотрудников МЖД стали участниками мероприятий по лесовосстановлению «Сохраним лес», «Сад Памяти», «Дарим Лес» и «Зеленая Россия». Они посадили около 20 тысяч саженцев.

На граничащих с ж/д путями территориях дорожники высадили еще 4,1 тысячи кустарников. На клумбах появилось порядка 60 тысяч однолетних цветов. Ландшафтные композиции можно увидеть на откосах Горьковского, Киевского и Казанского направлений.

С начала года МЖД благоустроили 23 мемориала и посадили аллеи на станциях Бирюлево и Аминьевская. Они собрали мусор на площади 20 тысяч квадратных метров, очистили 19 свалок и отсортировали восемь тонн отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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