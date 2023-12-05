Сотрудники МЖД провели более 550 благотворительных акций с начала года
Сотрудники МЖД оказывают помощь ветеранам, пенсионерам, маломобильным гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С начала года они провели более 550 благотворительных акций.
Железнодорожники собрали и передали в соцучреждения и детские дома 82 тонны гуманитарной помощи. Это и продукты питания, и товары первой необходимости.
Кроме того, с мая 2022 года сотрудники МЖД оказывают услуги сопровождения подопечных Московской городской ассоциации детей-инвалидов. Только в этом году волонтеры столичной магистрали встретили и проводили 17 групп маломобильных пассажиров.
В этом году в волонтерских акциях приняли участие почти четыре тысячи работников МЖД.
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