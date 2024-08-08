08 августа 2024, 11:26

Сотрудники МЖД напомнили жителям правила безопасности на железной дороге

Пресс-служба МЖД
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Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции провели рейды на МЖД. Они напомнили жителям и автолюбителям о правилах безопасности в рамках акции «Внимание, переезд».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с начала года на переездах МЖД произошло 16 ДТП, из них пять - в Московской области. В результате пострадали шесть человек, трое из которых получили смертельные травмы. Все столкновения произошли из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

«Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы», - рассказали в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательными, не нарушать правила и не пересекать переезды на запрещающий сигнал светофора.

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Поезда
08 августа 2024, 12:17
Более 300 спортивных событий пройдет ко Дню физкультурника в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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День физкультурника пройдет в Подмосковье 10 августа. Во всех городских округах региона запланированы более 300 спортивных мероприятий.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, ожидается, что в фестивалях, спартакиадах, мастер-классах, открытых тренировках, веселых стартах примут участие более 50 тысяч человек.

С особым размахом День физкультурника отметят в Зарайске, Балашихе, Мытищах, Чехове и Наро-Фоминске.

Спортивные мероприятия пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Мытищи Фестивали Балашиха
08 августа 2024, 11:48
Более 10 школ и детсадов построят в Красногорске в этом году
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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План работ по подготовке к новому учебному году озвучили в Красногорске. В округе должны построить четыре образовательных комплексов и семь детских садов.

На совещании с руководящим составом округа глава Красногорска Дмитрий Волков обсудил подготовку к новому учебному году и отопительному сезону. Во встрече участвовали представители служб и ведомств.

До 1 сентября в округе должны закончить строительство четырех образовательных комплексов и семи детских садов. Также нужно укомплектовать педагогический коллектив, обеспечить материально-техническую базу и безопасность дорожного движения.

Более чем 250 педагогам компенсируют затраты на аренду жилья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также на встрече поговорили о комплексной подготовке к осенне-зимнему сезону. Сейчас стоит задача сформировать запас оборудования для оперативного реагирования на нештатные ситуации и выстроить логистику.

Еще одной темой совещания стало развитие дорожно-транспортной сети.

«В этом году ремонтируем 26 участков муниципальных дорог, по двадцати из которых работы уже завершились. Обращая внимание на недопустимость нарушения сроков, указал на качество выполнения ремонта. Только добросовестный подход и понимание значимости поставленных задач как в дорожной сфере, так и в социальном строительстве, является главным критерием оценки, прежде всего, со стороны наших жителей», - прокомментировал глава муниципалитета Дмитрий Волков.

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Красногорск Школы Строительство Детские сады
08 августа 2024, 11:33
Тренер по самбо Юрий Гончаров рассказал о подготовке чемпионов в Подмосковье
Телеканал «360»
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На играх стран БРИКС в этом году подмосковные спортсмены показали отличные результаты. Среди них выделяются два самбиста из Мытищ — Эльмира Кахраманова и Степан Солдатенков. Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту в Мытищах Юрий Гончаров рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360», какими качествами должен обладать чемпион.

Эльмира Кахраманова стала первой золотой медалисткой сборной Подмосковья на этих играх. Степан, мастер спорта международного класса, также занял первое место и теперь готовится к чемпионату мира, который пройдет в ноябре.

История успеха Эльмиры иллюстрирует важность наставника в спорте. Она начала заниматься самбо в детстве, а затем продолжила тренировки под руководством Гончарова. Тренер подчеркнул, что для успеха в спорте важны не только физические нагрузки, но и полноценное образование. В университете Эльмира изучала психологию, теорию и методику физического воспитания. Теперь это ей помогает в карьере.

«Она поверила мне как тренеру, доверилась мне. Я поверил в нее. Наш симбиоз в четыре года дал результаты, что она двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта», - прокомментировал успехи Кахрамановой Юрий Гончаров.

По словам тренера, Подмосковье славится сильными традициями самбо, благодаря чему и возникают такие выдающиеся спортсмены. Гончаров объясняет успех наличием молодых и амбициозных тренеров, а также отличных наставников. Так, его признали лучшим женским тренером на чемпионате России.

«Самбо важно не только как спорт, но и как способ воспитания таких качеств, как трудолюбие и сила воли», - отметил Гончаров.

Сейчас данный вид спорта активно внедряют в школы Московской области, что помогает учащимся развиваться всесторонне. Кроме того, на Кубке президента России по самбо участвовали команды спецструктур, таких как МВД, ФСО и ФСИН, что подчеркивает значимость спорта в подготовке силовых ведомств.

Для полноценного тренировочного процесса необходима хорошо оснащенная база: борцовский ковер, тренажерный зал, зоны реабилитации и отдыха. Для этого в Подмосковье активно строятся новые спортивные объекты, такие как дворец самбо в Можайске, который откроется в следующем году. Напомним, что в Мытищах находятся филиалы Московского государственного областного университета, где обучаются многие именитые самбисты. Отмечается, что университет признан лучшим в России по подготовке спортсменов в самбо.

Самбо становится все популярнее среди молодежи. Мальчики и девочки хотят не просто научиться самозащите, но и стать чемпионами. Так, в Подмосковье свыше пяти тысяч человек занимаются самбо, и это число растет с каждым годом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 августа 2024, 11:22
Футбольное поле на стадионе «Авангард» в Коломне обновят к сентябрю
Unsplash
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На стадионе «Авангард» в Коломне продолжается укладка искусственного газона с подогревом. Обновленное футбольное позволит спортсменам тренироваться круглый год. Открытие запланировано на сентябрь.

Новое футбольное поле на стадионе будет площадью более семи тысяч квадратных метров. По периметру установили мачты освещения высотой более 40 метров. Ухаживать за искусственным газоном будут при помощи спецтехники, подсыпая резиновую крошку.

«Высококлассное искусственное покрытие имеет свои нюансы при монтаже и в дальнейшей эксплуатации. Рабочие фиксируют вечнозеленый газон при помощи специального клея и ленты. После чего будет осуществляться засыпка газона крошкой. Специальной „чесалкой“ поле расчешут, и с этого момента оно может эксплуатироваться», - рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Вячеслав Криволапчук.

Кроме того, на стадионе «Авангард» установят тренажеры, оборудуют легкоатлетический манеж, зоны для бега, толкания ядра, прыжков и две волейбольные площадки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна

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