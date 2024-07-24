24 июля 2024, 15:23

Сотрудники музея в Звенигороде организуют бесплатные пешие экскурсии

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Музей в Звенигороде отметил свой 104-й день рождения. Впервые он открыл свои двери 18 июля 1920 года. Жители и гости Звенигорода получили возможность бесплатного посещения музейной выставки «Древний Звенигород» и прогулки по территории монастыря.

Экскурсии пешком по центральным историческим улицам Звенигорода, по местам, связанным с Чеховым, и по территории Успенского собора на Городке организуют сотрудники музея. Они учитывают индивидуальные пожелания групп, интересуются, сколько времени планируют провести туристы, какие достопримечательности им нравятся больше всего.

«Мы учитываем индивидуальные пожелания групп. Летом проводим уличные экскурсии по местам киносъемок в окрестностях Саввинского монастыря, устраиваем для детей игру с экскурсией „Я - археолог“, которую любят посещать ребята всех возрастов», - поделилась заведующая экскурсионным отделом Ольга Желудкова.

Стоит отметить, что в музее-заповеднике работают две постоянные экспозиции: «Древний Звенигород» и «Покои боярыни XVII века» - это реконструкция интерьеров ХVII века. Самым маленьким посетителям организуют театрализованные экскурсии и мастер-классы.

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Одинцово Праздники Музеи
24 июля 2024, 15:59
Детская летняя спартакиада по разным видам спорта стартовала в Мытищах
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В Мытищинском городском округе организовали летнюю детскую спартакиаду по разным видам спорта. Открыл спартакиаду турнир по бадминтону, который прошел на стадионе в центральном парке округа.

Игры по бадминтону провели на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке Мытищ. 12 команд разделили на четыре группы с помощью жеребьевки. Игроки каждой группы состязались по круговой системе, зарабатывая очки и занимая место в основной сетке плей-офф. В финале команды состязались на вылет.

Первое место заняла команда «Ультра» под руководством инструктора по спорту Михаила Громова. Почетное второе - у команды «Гранд-2», руководитель которой инструктор Павел Индюшкин. А третье место досталось команде «Гранд-1» под руководством Павла Индюшкина.

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Спортсмены Дети Мытищи Молодежь
24 июля 2024, 15:59
Минэкологии запретило добычу песка на месторождении «Горское» под Коломной
Минэкологии МО.
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Компании «Карьер-Неруд» запретили добывать песок на месторождении «Горское» под Коломной из-за нарушений правил лицензии. Предприниматели трижды пытались опротестовать решение Минэкологии Подмосковья в суде, но там поддержали позицию ведомства.

«Компанию не раз уличали в нарушениях условий лицензии. В частности, она работала в отсутствие согласованного технического проекта на разработку участка недр с дальнейшей рекультивацией. Кроме того, в течение двух лет компания не предоставляла в министерство отчетность об объемах добычи», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Предпринимателей несколько раз предупреждали и привлекали к административной ответственности должностных лиц. Однако нарушения не устранили.

В итоге Минэкологии прекратило право пользования участком на «Горском». Компания пыталась опротестовать распоряжение - сначала в Арбитражном суде Московской области, затем в Десятом арбитражном апелляционном суде. Теперь и Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность действий министерства.

Еще 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева , 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Коломна
24 июля 2024, 15:56
Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала вредные для печени продукты
Медиасток.рф
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Лето для детей — время каникул, отдыха, игр на свежем воздухе, и конечно, мороженого и газировки. Однако родителям следует помнить, что именно правильное питание поможет сохранить печень здоровой. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, какие продукты не стоит давать детям.

По ее словам, печень называют «биохимическим заводом» человеческого тела. Она производит необходимые белки для строения тканей, расщепляет жиры и углеводы, очищает кровь от бактерий и вредных веществ. Проблем с печенью можно избежать благодаря правильному питанию.

«Вводите в рацион ребенка сельдерей, свеклу, капусту, больше зеленых овощей. Не забывайте про крупы, особенно полезна овсянка. Для приготовления мясных блюд используйте птицу, нежирную говядину, обязательно в рационе должна быть рыба нежирных сортов», - рассказала Одинаева.

Не стоит часто давать ребенку сладости, мороженое, сливки, какао, продукты с консервантами, полуфабрикаты промышленного производства, заключила врач.

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Дети Врачи Продукты
24 июля 2024, 15:47
Входные группы двух поликлиник в Мытищах отремонтируют в 2024 году
Unsplash
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В отделениях Мытищинской больницы в порядок приводят входные группы. Ремонт уже завершили в детском отделении филиала поликлиники № 6 в поселке Поведники. Сейчас работы ведутся в поликлинике № 1.

Педиатр детского отделения филиала поликлиники № 6 в поселке Поведники Татьяна Польгова рассказала, что родители юных пациентов уже оценили новую входную группу. Она поблагодарила руководство Мытищенской больницы за содействие в решении этого вопроса.

«Летом нас посещают порядка 20 маленьких пациентов день, многих деток привозят на колясках, поэтому ремонт пандуса нам был крайне необходим. В этом году, как только позволили погодные условия, рабочие приступили к восстановительным работам», - отметила Польгова.

Напомним, сейчас ремонтные работы ведутся в детском консультативно-диагностическом отделении на улице Семашко. Здание было построено 40 лет назад. Там также обновят входную группу, а также кабинеты и инженерные коммуникации.

Временно маленьких пациентов будут принимать в двух отделениях детской поликлиники № 2 на Юбилейной и Летной улицах. Уточнить информацию можно по телефону единой справочной службы: 8 (495) 308-13-00.

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Больницы Мытищи

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