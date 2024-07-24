Сотрудники музея в Звенигороде организуют бесплатные пешие экскурсии

Экскурсии пешком по центральным историческим улицам Звенигорода, по местам, связанным с Чеховым, и по территории Успенского собора на Городке организуют сотрудники музея. Они учитывают индивидуальные пожелания групп, интересуются, сколько времени планируют провести туристы, какие достопримечательности им нравятся больше всего.

«Мы учитываем индивидуальные пожелания групп. Летом проводим уличные экскурсии по местам киносъемок в окрестностях Саввинского монастыря, устраиваем для детей игру с экскурсией „Я - археолог“, которую любят посещать ребята всех возрастов», - поделилась заведующая экскурсионным отделом Ольга Желудкова.

Стоит отметить, что в музее-заповеднике работают две постоянные экспозиции: «Древний Звенигород» и «Покои боярыни XVII века» - это реконструкция интерьеров ХVII века. Самым маленьким посетителям организуют театрализованные экскурсии и мастер-классы.

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