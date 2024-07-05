Сотрудники «Мособлпожспаса» заняли первое место на турслете «Лето-2024»

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Максим Милосердов сообщил, что в соревнованиях, которые прошли в районе деревни Глазово, участвовало 19 команд, в том числе их команда под названием «Смельчаки».

В ходе соревнований участники преодолели пешеходную дистанцию, использовали альпинистское снаряжение, продемонстрировали навыки ориентирования на местности, а также проявили свои таланты в конкурсах самодеятельности, приготовлении пищи, рыбной ловле и различных многоборьях.

«На протяжении трех дней команда „Смельчаки“ показала наивысшие результаты во всех дисциплинах и заняла первое место по итогам туристического слета», - заключил Максим Милосердов.

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