Сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили из иномарки пострадавших в ДТП в Клину
Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из машины мужчину и трех женщин после ДТП. Авария произошла 6 ноября в городском округе Клин.
Заместитель начальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев рассказал, что водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. После этого машина перевернулась на бок, а пассажиры внутри нее оказались заблокированы.
Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля, чтобы избежать внезапного возгорания. Затем при помощи гидравлического инструмента специалисты освободили мужчину и трех женщин.
«С подозрением на травмы различной степени тяжести участников ДТП доставили в больницу», - добавил Юрий Терентьев.
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