Сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили из иномарки пострадавших в ДТП в Клину

Заместитель начальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев рассказал, что водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. После этого машина перевернулась на бок, а пассажиры внутри нее оказались заблокированы.

Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля, чтобы избежать внезапного возгорания. Затем при помощи гидравлического инструмента специалисты освободили мужчину и трех женщин.

«С подозрением на травмы различной степени тяжести участников ДТП доставили в больницу», - добавил Юрий Терентьев.

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