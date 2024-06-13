13 июня 2024, 19:52

Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели заблудившуюся женщину из леса под Шаховской

Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели из леса женщину, которая заблудилась в лесу городского округа Шаховская. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родственники.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части № 298 Ивана Тупикина, 58-летняя женщина пошла одна в лес неподалеку от садоводческие товарищества «Истоки» и забыла мобильный телефон, а вечером так и не вернулась. К поискам сразу же подключились спасатели.

«Поиски продлились четыре с половиной часа, их осложнял сильный ливень и наступившие сумерки, но любительница лесных прогулок смогла выйти навстречу спасателям, ориентируясь на звуки. Женщина изрядно устала и промокла, но, к счастью, медицинская помощь ей не потребовалась», - рассказал Тупикин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Полиция Шаховская
13 июня 2024, 20:01
Экскурсию в село Софрино провели для клуба «Активное долголетие» из Лобни
Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Участники клуба «Активное долголетие» из городского округа Лобня посетили святой источник Сергия Радонежского в рамках экскурсии по значимым местам Подмосковья. Также они побывали в селах Софрино и Радонеж, а также городе Хотьково.

Помимо посещения источника, пенсионеры насладились красотами ставропигиального женского монастыря и посетили церковный торговый дом.

Участники поездки остались довольны организацией и отметили, что автобус комфортный, а экскурсовод Татьяна отлично провела экскурсию. Маршрут организован таким образом, чтобы увидеть как можно больше прекрасных мест.

Напомним, что для записи в клуб «Активное долголетие» и участия в подобных экскурсиях может обратиться каждый пенсионер, соответствующий возрастным ограничениям. Для мужчин - 60 лет и старше, для женщин - 55 лет и старше. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Экскурсии Активное долголетие
13 июня 2024, 19:53
Вечерние пробки 13 июня на дорогах Подмосковья достигли 8 баллов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс вечером 13 июня. Пробки на дорогах достигли восьми баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также затруднения движения фиксируются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское. В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги ЦКАД
13 июня 2024, 19:25
Разрешение на ремонт главного дома усадьбы «Поречье» выдали в Звенигороде
Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение противоаварийных работ на объекте регионального значения «Усадьба „Поречье“ начала XIX века. Главный дом». Далее здание законсервируют на время проведения ремонта.

Главный дом построили в начале XIX века. Возведение шло в несколько этапов. Сначала заложили центральную часть дома и два симметричных каменных флигеля, соединенных с центральной частью галереями. В 1902 году архитектор Борин создал проект пристроек к главному дому - здания больницы и здания богадельни. Однако построили только корпус богадельни.

Специалисты проведут комплекс работ по предотвращению разрушения памятника.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Памятники
13 июня 2024, 19:22
Границу для изучения селища «Большие Вяземы-2» утвердили в Одинцовском округе
Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границу территории объекта «Селище „Большие Вяземы-2“, XIII-XVII веков». Земля, представляющая археологическую ценность, расположена в Одинцовском городском округе.

Культурный слой памятника истории представляет собой слой темного серо-коричневого суглинка с включениями мелких древесных угольков, кусочков обожженной глины и обломков круговой керамики.

Археологи нашли уникальные предметы быта того времени. Это 57 фрагментов круговых керамических сосудов. На основании анализа полученного археологического материала, селище можно датировать в рамках XIII-XVII веков.

Исследования объекта археологического наследия помогут узнать, как люди осваивали регион в древности, а также особенности топографии и планиграфии поселений эпохи Средневековья на территории современного Подмосковья.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования Памятники

Новости по теме