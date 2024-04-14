14 апреля 2024, 22:28

Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели потерявшуюся семью из леса в Ступине

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 Главного контрольного управления «Мособлпожспас» обнаружили и помогли выбраться из леса семье из трех человек. Они заблудились в лесном массиве городского округа Ступино.

Старший смены Андрей Скворцов сообщил, что 58-летний мужчина обратился в единую службу экстренной помощи Система-112, когда вместе с женой и дочерью ехал на автомобиле из Серпухова в Ступино. Отец семейства решил использовать короткий путь через лес, чтобы достичь пункта назначения, но потерял ориентацию - автомобиль застрял в грязи на лесной дороге. Семья не смогла самостоятельно выбраться и позвонила спасателям.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с потеряшками по телефону. Определив примерное местонахождение по геолокации, специалисты стали прочесывать лес, работая на отклик. Через полтора часа спасатели нашли заблудившуюся семью в районе села Матвейково и вывели ее из чащи», - добавил Андрей Скворцов.

Андрей Скворцов отметил, что медицинская помощь никому не потребовалась.

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Спасатели Ступино
14 апреля 2024, 22:36
Производство пряников из огурцов запустили в Луховицах
Телеканал «360»
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Луховицы в очередной раз удивили кулинарными изысками. На этот раз округ порадовал жителей и гостей региона запуском производства пряников из огурцов.

От задумки, до первой партии, - ушло шесть месяцев. Как признался Алексей, пробовали разную рецептуру, привлекали технологов. Особенно долго возились с набором пряных специй.

Кроме того, рецепт запатентовали, закрепили за пряником авторские права. Так что скопировать новинку не получится ни у кого. Хотя ингредиенты простые: яйца, мед, специи, сода мука.

Еще одно отличие пряника - рисунок. Он создается через печатную форму и за ней пришлось поохотиться.

«Вот эту первую форму по эскизу по-нашему, вручную вырезали мастера на дальнем Урале - „Уральские бобры“. Это один единый кусок 100-летней высушенной липы», - рассказал Алексей Безуглов.

Эту форму будут использовать редко - слишком ценная. На ее основе сделали промышленную - из искусственного мрамора. Она способна выдержать создание 50 пряников в смену.

Найти новинку можно в интернете или магазинах на юго-востоке Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Создатель огуречных пряников Алексей Безуглов рассказал, что идея пришла ему во время поездки к друзьям в Тамбов.

«Пряник для России классический десерт, скажем так. А история проста. Мы поехали к друзьям в Тамбов и как раз мимо Тулы. А друзья уже ели и наш зефир, и наш мармелад, купили друзьям в подарок пряник, ехали и думали, а почему нам не сделать пряник?» - поделился автор идеи.

Магазины Луховицы
14 апреля 2024, 20:39
Букины из Ступина приняли участие во всероссийском конкурсе «Семья года»
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Семья Букиных из городского округа Ступино приняла участие во всероссийском конкурсе «Семья года». На протяжении 28 лет они издают семейный журнал.

История любви Ирины Александровны и Ивана Александровича зародилась 40 лет назад. Они познакомились на студенческой вечеринке в Химках и с тех пор живут душа в душу. За эти годы успели воспитать троих дочерей, построить дом, теперь нянчат внуков. В чем секрет крепких и дружных семейных отношений - Букины рассказали съемочной группе телеканала «360».

Двери их дома открыты для гостей, и самовар наготове. У Букиных всегда шумно, весело, звучат детские голоса.

«Ну если тапочки не там поставил, чай не тот налил... А так какие ссоры? Нет ссор. Мы идем друг другу постоянно на уступки. Надо понимать просто друг друга и все», - поделился секретом семейного счастья Иван Букин.

Сложности закаляют, признаются супруги, но любовь - превыше всего. При этом Букины уже на протяжении 28 лет издают собственный семейный журнал. За эти годы успели воспитать трех дочерей, а теперь нянчатся с внуками.

Букины любят путешествовать, устраивают тематические праздники, например вместе лепят пельмени. А чтобы каждое счастливое мгновение осталось в истории, решили издавать журнал.

«Пришла такая идея - создать свой семейный альбом, который будет хранить историю нашей семьи. Мы - Букины. А улица у нас - Рябиновая. Поэтому наш журнал называется „Букирябушка“», - рассказала Ирина Букина.

Первый номер вышел 28 лет назад. Сначала семейную летопись вела старшая дочь - Ольга.

«Вот, видите, это нас из роддома встречают. Кто подписан, тот и рисовал. Написано „Оля“, значит, Оля рисовала», - поделилась Ирина Букина.

Теперь Букины печатают книги, на страницах которых бережно хранят трогательные семейные истории. Они с гордостью говорят: мы - химическое поколение. Дочери тоже пошли по стопам родителей и увлеклись точной наукой. А формула счастья у семьи проста.

«Любить жизнь, любить друг друга и любить людей вокруг», - отметила дочь Ирины и Ивана Букиных Алена Москалева.

В этом году Букины отметят 40 лет совместной жизни. Праздновать отправятся на Камчатку. А еще в честь юбилея решили поучаствовать в конкурсе «Семья года». Заявку на участие в номинации «Золотая семья» уже отправили, дело осталось за малым - подготовить яркую презентацию и попытаться победить.

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Семья Ступино Счастье конкурсы
14 апреля 2024, 16:58
День открытых дверей прошел в центральной детской школе искусств в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В центральной детской школе искусств городского округа Химки прошел день открытых дверей, который собрал многочисленные семьи, желающие познакомиться с учебными программами и специальностями школы. Мероприятие предоставило уникальную возможность родителям и их детям узнать о разнообразии направлений дополнительного образования, доступных в одной из лучших школ искусств России.

«В нашей школе мы стараемся создать условия для полноценного развития каждого ребенка. Наши преподаватели - высококвалифицированные специалисты, которые любят свое дело и умеют находить подход к каждому ученику», - поделилась директор школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств Химок зарекомендовала себя как одно из ведущих учебных заведений в области искусства. В 2021 году, к 65-летию со дня основания, школа была признана лучшей в стране. Сегодня в учебной заведении обучается более 2,3 тысячи детей по различным направлениям - от хореографии и изобразительного искусства до музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Школы Химки
14 апреля 2024, 16:52
Спартакиада по плаванию среди работников предприятий прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках прошла спартакиада по плаванию для работников местных предприятий, учреждений и организаций. Мероприятие состоялось в просторном бассейне спорткомплекса «Родина».

В состязаниях приняли участие команды из Научно-производственного объединения имени Лавочкина и «Энергомаша», Управления физической культуры и спорта округа, Академии гражданской защиты МЧС России, Российской международной академии туризма и конструкторского бюро «Искра».

Спартакиаду открыл заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов, который подчеркнул значимость плавания как безопасного и полезного вида спорта для городских жителей.

Соревнования выявили лучших пловцов среди участников. В женской категории на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Анастасия Симон из Российской международной академии туризма. Среди мужчин на ту же дистанцию первенство заняли представители Ууправления физической культуры и спорта Химок. Быстрее всех оказался Виталий Троицкий, следом по времени лучшие результаты у Никиты Прокофьева и Сергея Прокофьева.

Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что спартакиада является частью обширной программы по развитию спорта в Химках, которую активно поддерживают глава города Дмитрий Волошин, администрация и совет депутатов.

Кроме плавания, в рамках спартакиады прошли еще два турнира: легкоатлетическая эстафета и соревнования по дартсу, где также были определены победители и призеры.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С первого апреля объект доступен для жителей.

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Спортсмены Химки

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