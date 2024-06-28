28 июня 2024, 22:19

Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившихся отца с дочерью

Медиасток.рф
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Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившихся мужчину с дочерью. Обеспокоенный отец позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112», когда понял, что не может найти обратную дорогу.

По словам заместителя начальника ПСЧ-211 Станислава Замдыханова, путешественники решили сплавиться по реке Якоть, протекающую по территории Дмитровского округа.

«Неожиданно путники оказались на участке пойменнего леса, где вода разлившейся речки стала доходить им до колен. Сбившись с пути, мужчина решил не испытывать судьбу и позвонил по телефону 112. На место вызова оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы и, работая на отклик, вскоре нашли заблудившихся», - рассказал Замдыханов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели
28 июня 2024, 22:57
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Студенты Государственного университета просвещения пройдут производственную практику в Московском областном онкологическом диспансере. Главная цель занятий — научить будущих медиков вести документацию, делать перевязки и проводить различные медицинские манипуляции.

«Учебная практика является стационарной, проводится в форме клинических практических занятий, включая выполнение временных разовых или постоянных заданий по поручению руководителя и специалистов отделения, к которым они прикреплены», - рассказала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Она добавила, что будущие специалисты с помощью занятий смогут закрепить свои теоретические знания на практике.

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Вузы Студенты
28 июня 2024, 22:56
Глава Чехова Михаил Собакин посетил детский лагерь «Звездочка»
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил детский оздоровительный лагерь «Звездочка», принадлежащий Московскому машиностроительному заводу «Вымпел». В настоящее время в лагере проживает более 400 детей в возрасте от шести до 17 лет.

Всего в «Звездочке» запланировано пять тематических смен, и каждую из них дети выбирают совместно с родителями. Участники смены размещены в просторных корпусах, где на каждые два-четыре человека приходится один номер. Питание в лагере организовано пять раз в день, что способствует полноценному и активному отдыху.

На недавней встрече с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным дети поделились своими впечатлениями от пребывания в лагере. Они активно участвуют в спортивных играх, мастер-классах и различных мероприятиях, включая популярный фестиваль красок холли.

Глава округа отметил, что в этом году более 450 детей из Чехова отдохнут по льготным путевкам. Недавно группа ребят отправилась в лагерь «Искраград», а скоро отправятся и дети участников спецоперации на третью смену в «Литвиново».

Также до 9 июля в 17 образовательных учреждениях Чехова будут функционировать лагеря дневного пребывания, где отдохнут более 800 детей, а профильные лагеря посетят около 200 юных участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Чехов Детские лагеря
28 июня 2024, 22:43
Модернизацию тепловых объектов в Подольске завершат к зимнему сезону
Медиасток.рф
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов начал проверку качества и сроков выполнения работ по модернизации тепловых объектов. Первым объектом стала котельная на улице Ульяновых.

Специалисты уже демонтировали один из старых котлов, который пришел в негодность и подготовили основание для установки нового котла.

Заместитель руководителя по строительству ООО «РСПК» Александр Агеев сообщил, что большая часть оборудования уже заказана, и в настоящий момент идет согласование проектной документации. Работы выполняются согласно установленному плану.

Помимо этого, до начала отопительного сезона планируется замена газового хозяйства, окон и ремонт стен как внутри, так и снаружи котельной. Все эти меры позволят увеличить мощность котельной на 20 процентов и значительно повысить качество предоставляемых услуг. Также на объекте по адресу Победы, 4 идет полная реконструкция.

Отметим, что благодаря реконструкции увеличится подача тепла, так как раньше к котельной было подключено около 40 домов микрорайона Шепчинки, то осенью это число возрастет до 140.

Работы по модернизации теплосетей проходят строго по графику и на всех объектах соблюдаются установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Подольск Отопление Ремонтные работы
28 июня 2024, 22:22
Политический обучающий проект «ПолитСтарт» прошел в Звездном Городке
Телеканал «360»
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В городском округе Звездный Городок на площадке Дома космонавтов состоялся четвертый модуль обучающих семинаров в рамках проекта «ПолитСтарт». Проект направлен на подготовку активных граждан, стремящихся стать политическими лидерами на различных уровнях.

Партия «Единая Россия» активно поддерживает эту инициативу, предоставляя участникам необходимые знания и навыки.

На каждом модуле участников ждала новая интересная программа. Эксперты и специалисты в области политтехнологий рассказывали о формировании имиджа кандидата и эффективном использовании агитационных материалов.

Глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский отметил, что всегда ценятся специалисты и очень важно заранее определить, в каком направлении вы будете полезны, будь то социальная сфера или экономика.

Отметим, что проект привлек к сотрудничеству депутатов всех уровней и политтехнологов. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев подчеркнул, что общение позволяет учиться на практике и передать участникам жизненные примеры и опыт первых лиц.

В дополнение участники посетили музей Дома космонавтов, где узнали о развитии космонавтики и историях космонавтов.

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Общественные акции Звездный городок

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