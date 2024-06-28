Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившихся отца с дочерью

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил детский оздоровительный лагерь «Звездочка», принадлежащий Московскому машиностроительному заводу «Вымпел». В настоящее время в лагере проживает более 400 детей в возрасте от шести до 17 лет.

Всего в «Звездочке» запланировано пять тематических смен, и каждую из них дети выбирают совместно с родителями. Участники смены размещены в просторных корпусах, где на каждые два-четыре человека приходится один номер. Питание в лагере организовано пять раз в день, что способствует полноценному и активному отдыху.

На недавней встрече с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным дети поделились своими впечатлениями от пребывания в лагере. Они активно участвуют в спортивных играх, мастер-классах и различных мероприятиях, включая популярный фестиваль красок холли.

Глава округа отметил, что в этом году более 450 детей из Чехова отдохнут по льготным путевкам. Недавно группа ребят отправилась в лагерь «Искраград», а скоро отправятся и дети участников спецоперации на третью смену в «Литвиново».

Также до 9 июля в 17 образовательных учреждениях Чехова будут функционировать лагеря дневного пребывания, где отдохнут более 800 детей, а профильные лагеря посетят около 200 юных участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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