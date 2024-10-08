Сотрудники «Мособлпожспаса» вынесли из леса нуждавшегося в помощи грибника

В Подольске активно продолжается запуск отопления. Все 94 котельные города работают стабильно, обеспечивая теплом многоквартирные дома и социальные объекты.

Тепло уже поступило в 1320 из почти двух тысяч многоквартирных домов, и до конца недели планируется подключить оставшиеся.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что особое внимание уделяется началу отопительного сезона. «Неделю назад мы запустили полностью реконструированную котельную на улице Победы, 4. Сейчас она работает в половину мощности, обеспечивая теплом 41 многоквартирный дом и несколько социальных объектов», - сообщил Артамонов.

В процессе запуска отопления был выявлен технологический сбой на теплотрассах, которые обеспечивают ресурсом четыре учреждения образования. Воспользовавшись школьными каникулами, специалисты намерены устранить неполадки в кратчайшие сроки. В школе № 30 планируется установка индивидуального теплового пункта, работы по которой завершатся до пятницы, чтобы за выходные все объекты успели прогреться.

Григорий Артамонов поручил тщательно отслеживать обращения жителей по поводу завоздушивания систем отопления. Аварийные бригады должны оперативно реагировать на поступающие заявки и закрывать их в течение одного дня. Такая мера позволит быстро решать возникающие проблемы и обеспечивать комфортные условия для всех жителей Подольска.

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