12 февраля 2024, 16:56

Сотрудники «Мособлпожспаса» выиграли серебро на чемпионате России по мотогонкам на льду

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Специалисты «Мособлпожспаса» завоевали серебряную медаль на чемпионате России по мотогонкам на льду. Соревнования проходили 10 и 11 февраля.

Спасатели Сергей Макаров и Алексей Колганов из 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» принимали участие в командном чемпионате России по мотогонкам на льду «Высшая лига 2024 года» в Саранске.

Серебряный призер чемпионата, спасатель ПСЧ Сергей Макаров рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись на пути к призовому месту. По его словам, в мероприятии участвовали семь команд из разных регионов России. Состязания проходили в четыре этапа, на проведение каждого из которых отвели отдельный день. Первые два этапа состоялись в январе, а третий и четвертый - в феврале.

«На третьем этапе мы заняли пятое место, а 11 числа удалось подтянуться до третьего места. В итоге у нас оказалось равное количество очков с командой Красногорска. И был назначен дополнительный перезаезд за второе и третье места. В перезаезде от нашей команды участвовал я. Мне удалось привезти победные очки. В итоге мы заняли второе место», - рассказал Сергей Макаров.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» не только принимают участие в соревнованиях Высшей Лиги по мотогонкам на льду, но и занимаются развитием этого вида спорта в Луховицах.

«Наша задача - привить любовь к спидвею у подрастающего поколения, чтобы этот вид спорта продолжал жить и развиваться, и у нас появилась достойная смена», - добавил Сергей Макаров.

Он подчеркнул, что команда СТС им. Цыброва насчитывает более десяти спортсменов, включая юных мотогонщиков, которым еще нет 15 лет. Несмотря на сложности с техникой и запасными частями, взрослые участники команды делают все возможное, чтобы дети продолжали заниматься спортом и достигали высоких результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спасатели Спортсмены
12 февраля 2024, 17:24
Знаки с запретом на парковку установили вблизи мусорных площадок в Люберцах
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Специальные дорожные знаки, ограничивающие парковку у контейнерных площадок, установили в Люберцах. Они позволят оператору «ЭкоЛайн-Воскресенск» осуществлять вывоз отходов в соответствии с графиком.

Региональный оператор перевозит порядка 5,4 тысячи кубометров отходов на территории всего городского округа ежедневно. Вывоз осуществляется из более чем четырех тысяч емкостей смешанных отходов, 903 баков для раздельного сбора и 373 бункеров для КГО.

Всего на территории Воскресенского кластера ежедневно генерируется свыше 14 тысяч кубических метров мусора. Весь этот существенный объем отходов регоператор отправляет на современные комплексы по сортировке и переработке отходов - КПО «Восток» и КПО «Прогресс».

Вывоз отходов производится в соответствии с установленным графиком, который может корректироваться только в случае запаркованности контейнерной площадки или заснеженных, неочищенных от наледи проездов.

В пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области также напомнили о штрафах, предусмотренных за неправильную парковку возле контейнерных площадок. Для граждан сумма составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - 30 тысяч рублей.

Кроме того, каждый житель Московской области может сообщить о факте перекрытия контейнерной площадки через приложение «Добродел», в котором доступен раздел «Народный инспектор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Люберцы ЖКХ Мусор
12 февраля 2024, 17:21
Юные баскетболисты из Химок выиграли бронзу на международном турнире в Анталье
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 городского округа Химки заняли третье место на международном детском баскетбольном турнире, проходившем в Анталье. Соревнования собрали сотни юных спортсменов из России, Грузии, Турции и Иордании, представляя высокий уровень мастерства и конкуренции.

Под руководством опытных тренеров Владимира Трунова и Вадима Авенариуса, команда из Химок провела пять игр, две из которых стали ключевыми на пути к завоеванию бронзовых медалей. По словам Трунова, юные баскетболисты проявили себя как настоящие бойцы, сражаясь на равных с соперниками, которые были старше их на два года и превосходили их в физических данных.

Этот турнир стал первым серьезным международным испытанием для спортсменов, за исключением поездки в Белоруссию. Волнение перед поездкой сменилось желанием показать все, на что способны юные баскетболисты. Как отмечает Трунов, полученный опыт и позитивные отзывы тренеров и родителей соперников из Турции и Иордании подтвердили высокий уровень подготовки и мастерства команды.

Спортивная школа олимпийского резерва № 1 в Химках, основанная 15 октября 1975 года, продолжает подтверждать свой статус лидера среди детско-юношеских баскетбольных школ Подмосковья. Воспитанники школы регулярно демонстрируют высокие результаты на Первенстве России по баскетболу и других значимых турнирах, завоевывая призовые места и прославляя свой город на спортивной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в конце прошлого года Минспорт России назвал Московскую область первым регионом по темпам развития спорта.

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Спортсмены Химки Баскетбол
12 февраля 2024, 17:18
Школы в 14 городских округах Подмосковья получат гранты за привлечение учителей
Пресс-служба губернатора Московской области
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Подмосковные школы, которые расположены близко к Москве, будут получать гранты за привлеченных учителей. Сумма выплаты за каждого нанятого специалиста составит 80 тысяч рублей, рассказал министр образования региона Илья Бронштейн.

В 2024 году в Подмосковье ввели еще одну новую меру поддержки в сфере образования. Школы в 14 городских округах, расположенных близко к Москве, будут получать гранты за привлеченных учителей. Речь об образовательных учреждениях Балашихи, Мытищ, Красногорска, Химок, Подольска, Люберец, Котельников, Одинцова, Наро-Фоминска, Чехова, Реутова, Долгопрудного, Дзержинского и Ленинского. 12 февраля начался отбор школ для участия в программе, а первые выплаты начнутся уже в марте. За каждого нового специалиста с нагрузкой от 27 часов в неделю учреждения получат по 80 тысяч рублей.

Еще одна новая мера поддержки 2024 года - компенсация арендной платы учителям. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей. Прием заявок начался с 1 февраля на портале госуслуг.

Сейчас в Подмосковье работают 49,9 тысячи учителей, и на каждого специалиста приходится в среднем по 21 ученику. В январе 2024 года в школы приняли еще 232 педагога. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов усилить работу в этом направлении.

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Школы Учителя Образование
12 февраля 2024, 17:17
Мособлконтроль начал реализацию пилотного проекта по контролю бюджетных средств
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль запустил реализацию пилотного проекта «Стелс-контроль» с начала 2024 года. Он поможет проследить за оборотом бюджетных средств и проконтролировать, как распорядители и получатели их используют.

Новая система контроля отличается от существующей тем, что инспекции осуществляются без уведомления и участия объекта контроля путем сбора и обработки информации из государственных информационных систем Подмосковья.

В рамках пилотного проекта ревизоры оценивают соблюдение сроков постановки на учет бюджетных обязательств по соглашениям о предоставлении средств из бюджета Московской области и государственным контрактам.

«Стелс-контроль» направлен на своевременное выявление рисков совершения нарушений, а также предупреждение участников бюджетного процесса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Московской области.

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Экономика

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