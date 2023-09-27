Сотрудники «Мособлпожспаса» устранили на дороге последствия ДТП с перевернувшейся фурой в Балашихе

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Как рассказал начальник ПСЧ-201 Игорь Туз, водитель машины не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего вылетел на встречную полосу и перевернулся. От удара с прицепа на дорогу слетел многотонный контейнер.

«Прибывшие на место ДТП медики оказали помощь 26-летнему мужчине и увезли пострадавшего в больницу. Тем временем работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор большегруза во избежание возгорания топлива, затем при помощи аварийно-спасательного инструмента распилили крепежные устройства контейнера, чтобы убрать его с трассы. Затем специалисты смыли топливо с дороги и освободили проезжую часть от оторвавшихся фрагментов ограждения», - сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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