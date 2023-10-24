Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли застрявшую между гаражами собаку в Кашире

«Специалисты поднялись на крышу, спустили вниз доску и спасательную веревку с петлей на конце, с помощью которой зацепили лапы животного и подняли горемыку наверх. Собака вела себя покорно, словно поняла, что ей хотят помочь», - рассказал Роман Широков.

Он добавил, что на собаке был ошейник, однако после освобождения она убежала.

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Заместитель начальника ПСЧ-220 Роман Широков рассказал, что в единую службу экстренной помощи Система-112 обратились рабочие, которые проводили ремонт крыши гаража. Именно там в узкой щели между строениями и обнаружили собаку, лежавшую на спине с поднятыми лапами. Животное замерзло и не могло самостоятельно перевернуться на бок.

Прибыв на место, специалисты убедились, что с крыши будет удобно провести спасение собаки, и приступили к делу.