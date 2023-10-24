Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли пострадавшего в ДТП в Орехово-Зуеве

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Начальник ПСЧ-250 Евгений Кондрашов рассказал, что в Орехово-Зуеве на улице Дзержинского произошло лобовое столкновение двух легковых машин - Dodge Challenger и такси Kia Rio, водитель которого получил серьезные травмы и оказался заблокирован в машине.

Прибыв на место вызова, спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из легковушки 24-летнего мужчину. Пострадавшего зафиксировали на жестких носилках и транспортировали в карету скорой помощи.

«Водителя такси и двух пассажиров Dodge Challenger с травмами различной степени тяжести доставили в Орехово-Зуевскую центральную городскую больниц», - добавил Кондрашов.

После дорожно-транспортного происшествия спасатели смыли остатки топлива с дорожного полотна, после чего автомобильное движение на участке трассы было восстановлено.

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