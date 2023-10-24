Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли пострадавшего в ДТП в Орехово-Зуеве
Работники 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили из искореженного автомобиля пострадавшего в дорожно-транспортом происшествии, произошедшем в Орехово-Зуевском городском округе. После оказания первой помощи мужчину передали медикам.
Начальник ПСЧ-250 Евгений Кондрашов рассказал, что в Орехово-Зуеве на улице Дзержинского произошло лобовое столкновение двух легковых машин - Dodge Challenger и такси Kia Rio, водитель которого получил серьезные травмы и оказался заблокирован в машине.
Прибыв на место вызова, спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из легковушки 24-летнего мужчину. Пострадавшего зафиксировали на жестких носилках и транспортировали в карету скорой помощи.
«Водителя такси и двух пассажиров Dodge Challenger с травмами различной степени тяжести доставили в Орехово-Зуевскую центральную городскую больниц», - добавил Кондрашов.
После дорожно-транспортного происшествия спасатели смыли остатки топлива с дорожного полотна, после чего автомобильное движение на участке трассы было восстановлено.
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