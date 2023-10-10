Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли попавшего под электричку мужчину во Фрязине
Сотрудники «Мособлпожспас» эвакуировали мужчину с железнодорожных путей, который попал под поезд и чудом остался живым. Происшествие произошло во Фрязине 9 октября.
Как рассказал заместитель начальника территориального управления службы № 11 Павел Демидов, за помощью обратились сотрудники железнодорожной станции, которые стали очевидцами инцидента. Мужчину госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
«Прибыв на место вызова, спасатели осмотрели пострадавшего, зафиксировали шейный отдел позвоночника и наложили шину на сломанную правую голень. Остановив кровотечение на голове и подбородке, работники дежурной смены зафиксировали 37-летнего мужчину на носилках и вместе с железнодорожниками транспортировали его в машину скорой медицинской помощи», - сказал он.
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