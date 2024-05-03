Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли девочку с гвоздем в руке

По словам старшего смены 334-й пожарно-спасательной части Андрея Скворцова, врачи попросили спасателей помочь транспортировать девочку вместе с доской.

«Специалисты приняли решение провести действия для иммобилизации, чтобы обездвижить поврежденную конечность и безопасно транспортировать девочку вместе с доской, в которой находился злополучный гвоздь, для его удаления в стационарных больничных условиях», - рассказал Скворцов.

Он добавил, что спасатели аккуратно закрепили пациентку на носилках и положили ее в карету скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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