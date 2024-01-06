Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали, как выбрать безопасные спуски для катания

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин отметил, что спасатели во время рейдов рекомендовали родителям внимательно следить за тем, какие склоны для катания выбирают их дети. Непригодными для зимних забав считаются спуски, которые выходят на автомобильные трассы и водоемы.

При катании с таких горок дети рискую угодить под машину или провалиться под лед. Кроме того, запрещается съезжать на животе или развернувшись спиной. В таком случае маленькие любители зимних забав могут столкнуться с деревьями, заборами или другими ограждениями.

«Нельзя привязывать снегокаты и надувные сани к автомобилю, поскольку подобные забавы могут привести к травмам. Спасатели советовали жителям городских округов рассказать малышам правила безопасного поведения и выбирать для отдыха только специально оборудованные горки», - подытожил Игорь Сорокин.

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