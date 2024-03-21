Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в красноармейской спортшколе

Читайте нас в:

Как рассказал начальник 328-й пожарно-спасательной части Евгений Брынцев, главная цель учений - отработать с учениками и педагогами школы действия в случае возникновения пожара.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации и спасению условных пострадавших, которые не успели покинуть помещение. Огнеборцы потушили очаг возгорания в установленные сроки и выполнили поставленные задачи», - рассказал Брынцев.

Он добавил, что ученики и сотрудники школы приобрели необходимые навыки, необходимые при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».