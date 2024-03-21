Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара на заводе в Лосино-Петровском

Читайте нас в:

Как рассказал начальник 300-й пожарно-спасательной части Владимир Пискун, учения прошли успешно.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы развернули штаб пожаротушения, начальник которого назначил боевые участки. Специалисты сформировали звенья газодымозащитников и приступили к тушению условного пожара, который составил 200 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки», - пояснил Пискун.

Он добавил, что в учениях принимали участие 44 спасателя и десять единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».