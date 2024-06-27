27 июня 2024, 18:03

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по ликвидации последствий ДТП

ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по ликвидации последствий дорожной аварии. По сценарию на 115 километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» столкнулись два легковых автомобиля — водитель одной из них оказался зажат в салоне.

По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, прибыв на место вызова, пожарные смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторные батареи, чтобы не допустить пожара.

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали условного пострадавшего из искореженного салона. После чего аккуратно переместили мужчину на жесткие носилки и передали его медикам для дальнейшей госпитализации», - рассказал Образцов.

Он добавил, что все поставленные цели и задачи участники тренировки отработали в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели ДТП Водители
27 июня 2024, 19:15
Дом №13 в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском городском округе достроят к концу года
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверили, как идет возведение многоквартирного жилого дома № 13 в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском городском округе. Девятиэтажный дом площадью 57 тысяч квадратных метров готов уже на 75%. Дата окончания строительства намечена на четвертый квартал этого года.

Как пояснили в ведомстве, основа архитектурного решения проекта - концепция «мини-город». Сейчас строители выполняют устройство фасадов, монтируют внутренние и наружные инженерные сети и благоустраивают территорию.

В новостройке разместятся 931 квартира, помещения социально-бытового и административного назначения, а также кладовые помещения.

Во дворе многосекционного корпуса обустроят три детских и две спортивных площадки.

Всего в ЖК «Ново-Молоково» 13 домов, 11 из которых уже построены. Там также возвели детский сад, открыли собственный культурный центр, кафе, салоны красоты, супермаркеты, аптеки и многое другое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Детские сады Квартиры
27 июня 2024, 19:08
Волонтеры из Мытищ приняли участие в проекте «Помогатор»
Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Активисты Мытищинского округа поддержали проект Социально-Терапевтического Пункта «Помогатор». Психологи пункта проводят групповые занятия с детьми и родителями, а также консультируют родителей по вопросам воспитания.

Благодаря информационной поддержке, которую оказали ребята, теперь молодые семьи городского округа Мытищи знают о проекте и могут воспользоваться его услугами.

Здесь всегда готовы помочь и оказать поддержку в трудной жизненной ситуации. Любая семья с ребенком до четырех лет может обратиться в пункт и получить бесплатную психологическую или юридическую помощь.

Напомним, что Социально-Терапевтический Пункт «Помогатор» находится на улице Мира, 51 и работает в понедельник, среду, пятницу с 10:00 до 13:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Волонтеры
27 июня 2024, 18:56
Мост через Оку на трассе М-2 в Серпухове капитально отремонтируют в 2025 году
ФКУ "Центравтомагистраль"
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт моста на трассе М-2 «Крым» продолжается в Серпухове. Рабочие приступили к надвижке пролетного строения, сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве уточнили, что это начало важного этапа работ - замены устаревшего пролетного строения, которое уже не соответствовало требованиям по грузоподъемности. Ремонт выполняется с помощью домкратных устройств для проталкивания многотонной конструкции из стали.

Следующий этап - бетонирование накладной железобетонной плиты и устройство основных элементов проезжей части. На время ремонтных работ движение транспорта организовано по трем полосам левого моста. Отмечается, что все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги
27 июня 2024, 18:50
УК Подмосковья с начала года устранили более 300 дефектов газопроводов в домах
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Управляющие компании Подмосковья с начала года устранили более 300 дефектов газопроводов в многоквартирных домах. Чаще всего жители обращались с просьбами очистить трубы от коррозии или убрать с них посторонние предметы.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, газовое оборудование многоквартирного дома состоит из двух частей: внутриквартирного и внутридомового.

Внутридомовая часть включает в себя газоиспользующее оборудование и счетчики. За состояние внутридомовой части отвечают управляющие компании.

В случае обнаружения дефектов следует сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на сайте ЕДС МО. А если присутствует запах газа -незамедлительно звонить по телефону 112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Квартиры

Новости по теме