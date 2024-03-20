Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения на нефтебазе в Орехово-Зуевском городском округе

По словам заместителя начальника управления Алексея Зайцева, действия персонала нефтебазы и пожарных благодаря таким тренировкам доведены до автоматизма, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации все действовали оперативно и слаженно.

«Прибыв на место происшествия, огнеборцы развернули оперативный штаб пожаротушения и подготовили автомобили и пожарно-техническое вооружение к проведению пенной атаки. Специалисты приступили к тушению и охлаждению соседнего резервуара. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, все поставленные задачи были выполнены», - рассказал Алексей Зайцев.

Он добавил, что учениях принимали участие более 15 человек личного состава и семь единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».