Сотрудники «Мособлпожспаса» провели тренировку по ликвидации возгораний на предприятиях
Работники нескольких частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного возгорания на предприятии. Подобные тренировки помогают специалистам повысить квалификацию и более слаженно действовать в случае происшествий.
Заместитель начальника территориального управления № 6 Дмитрий Иойнис пояснил, что по сценарию тренировки в помещении хранения и комплектации из-за короткого замыкания электрооборудования загорелись упаковочные материалы, после чего огонь перекинулся на паллеты с готовой продукцией. Рабочие предприятия сразу позвонили в экстренные службы и покинули здание. В тренировке участвовали работники 201-й, 307-й и 337-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО.
Прибыв по указанному адресу, пожарные сформировали четыре звена газодымозащитной службы, провели разведку и ликвидировали условное возгорание.
«В ходе тренировки огнеборцы отработали навыки тушения пожара, провели аварийно-спасательные работы, а также отработали взаимодействие со службами жизнеобеспечения объекта», - добавил Дмитрий Иойнис.
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