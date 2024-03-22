Сотрудники «Мособлпожспаса» провели тренировки по спасению утопающих на водоемах Балашихи

В регионе началась оттепель и покрытие на водоемах становится тоньше, выходить на него опасно. Спасатели в гидрокостюмах работали на реке, чтобы проверить снаряжение и отточить навыки.

Если вы стали свидетелем происшествия, звоните 112 и зовите на помощь окружающих. Если человек сам провалится под лед, то главное - не паниковать.

«Нужно широко раскинуть руки, постараться подобраться поближе ко льду. И аккуратно забраться на лед, но ни в коем случае не вставать. И перекатываться по льду в сторону берега», - рассказал спасатель Сергей Пономаренко.

За этот сезон чрезвычайных случаев на льду в Балашихе не зафиксировано.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, о подготовке к борьбе с половодьем в Подмосковье.

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