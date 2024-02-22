Сотрудники «Мособлпожспаса» провели пожарные учения на избирательных участках в Подмосковье

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Учения прошли в городских округах Домодедово, Подольск и Ленинский на более чем 70 избирательных участках в 51 объекте региона.

По словам заместителя начальника территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Иванченко, спасатели проработали особенности тушения пожаров с учетом специфики объектов.

«Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы и провели разведки условного очагов возгораний, поиски условных пострадавших и эвакуации посетителей и персонала. Особое внимание специалисты уделили изучению конструктивных особенностей зданий, планировке помещений на территории избирательных участков», - рассказал Иванченко.

В учениях приняли участие 70 человек и 23 единицы спецтехники. После тренировки спасатели провели профилактические беседы по правилам пожарной безопасности с местными жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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