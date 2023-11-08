Сотрудники «Мособлпожспаса» провели экскурсии для школьников в Рузе и Балашихе
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели экскурсии для учащихся гимназии № 1 из Рузы и школы № 2 из Балашихи, а также воспитанников детского сада № 7 в Чехове. Им показали быт пожарных и напомнили правила безопасности.
Как рассказал начальник ведомства Игорь Соронкин, сотрудники подразделений показали детям служебные помещения, технику и спасательное оборудование.
«Практическая часть экскурсий произвела на школьников самые яркие впечатления, каждый из ребят смог попробовать себя в роли огнеборца. Детям разрешили примерить тяжелые боевки пожарных, посидеть за рулем спецтехники и даже потушить условное возгорание. В конце встречи огнеборцы напомнили гостям меры пожарной безопасности и единый номер телефона экстренных служб», - сказал он.
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