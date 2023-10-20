Сотрудники «Мособлпожспаса» прошли аттестацию
Работники «Мособлпожспаса» прошли аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ. Они продемонстрировали физическую подготовку, навыки промышленного альпинизма, умения работать на воде и другие знания.
Испытания проходили в Малаховке. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин заявил, что особое внимание члены комиссии на экзамене уделяли высококвалифицированным спасателям.
«Серьезные требования мы предъявляем к спасателям первого и второго класса, так как эти люди имеют большой опыт и чаще всего выступают руководителями спасательных работ», - прокомментировал Щетинин.
Свои навыки продемонстрировали 20 спасателей. Большинство из них показали хороший уровень подготовки.
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