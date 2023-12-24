Сотрудники «Мособлпожспаса» призвали не использовать опасные горки для катания

Заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что стихийно приспособленные для скатывания возвышенности несут потенциальную угрозу для любителей активного отдыха.

Он подчеркнул, что зачастую несанкционированные спуски образуются неподалеку от жилых кварталов - на береговых откосах или холмах. Юные жители Подмосковья используют любую возможность, чтобы прокатиться с горки. Однако большинство из них может быть опасно и привести к травмам.

«Как правило, к непригодным для катания относятся возвышенности, которые выходят на лед водоемов, на проезжую часть дороги или имеющие на трассе препятствия в виде деревьев, кустов, камней», - рассказал Игорь Сорокин.

Игорь Сорокин добавил, что спуски, имеющие неровности, которые могут быть использованы в качестве трамплина, представляют опасность для отдыхающих.

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