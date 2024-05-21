Сотрудники «Мособлпожспаса» приняли участие в антитеррористических учениях

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов сообщил, что главной задачей спасателей было обеспечение безопасности учащихся и персонала техникума в случае обнаружения подозрительного взрывного устройства. Он отметил, что в ходе тренировки при нахождении подозрительного объекта специалисты сразу прибыли на место происшествия, оцепили территорию и эвакуировали людей на безопасное расстояние.

По словам Сергея Шумова, такие тренировки проводятся с целью подготовить учащихся и персонала образовательных учреждений к различным нештатным ситуациям.

«Действия, которые отрабатывались в ходе тренировки, формируют у студентов и преподавателей необходимые навыки, а также вырабатывают психологическую готовность к подобного рода ситуациям», - заключил Сергей Шумов.

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