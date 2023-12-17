Сотрудники «Мособлпожспаса» предостерегли рыбаков от выхода на лед в снегопад

«Снегом занесло все водоемы, и эта масса создает серьезную нагрузку на лед. А так как ледовый панцирь еще не успел окрепнуть с начала зимы, то под тяжестью снега он трескается и прогибается. Из лунок и трещин вытекает вода, разрушающая ледовую поверхность. Любой человек, рискнувший выйти на такой лед, в одну секунду может провалиться», - рассказал замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

Во время рейда показали наиболее опасные на водоеме места. Им порекомендовали избегать устьев естественных притоков, мест выхода подземных вод, участков с трещинами, полыньями, вросшими деревьями и посторонними предметами. Большинству посоветовали вовсе отказаться от рыбалки в период снегопадов.

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