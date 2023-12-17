17 декабря 2023, 09:00

Сотрудники «Мособлпожспаса» предостерегли рыбаков от выхода на лед в снегопад

ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости

Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирование на реках и прудах Подмосковья. Они напомнили местным рыбакам об опасности выхода на лед водоемов во время снегопадов.

«Снегом занесло все водоемы, и эта масса создает серьезную нагрузку на лед. А так как ледовый панцирь еще не успел окрепнуть с начала зимы, то под тяжестью снега он трескается и прогибается. Из лунок и трещин вытекает вода, разрушающая ледовую поверхность. Любой человек, рискнувший выйти на такой лед, в одну секунду может провалиться», - рассказал замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

Во время рейда показали наиболее опасные на водоеме места. Им порекомендовали избегать устьев естественных притоков, мест выхода подземных вод, участков с трещинами, полыньями, вросшими деревьями и посторонними предметами. Большинству посоветовали вовсе отказаться от рыбалки в период снегопадов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
17 декабря 2023, 07:30
Иностранные студенты спели «Катюшу» в Центре имени Кобзона в Одинцове
Сморкалов Никита
Читайте нас в: Google Новости
Студенты Российского государственного института туризма и сервиса из Китая и Афганистана посетили культурно-досуговый центр имени Иосифа Кобзона в Одинцове. Им рассказали о русской народной и классической музыке, также они спели «Катюшу» на русском под баян, а после исполнили ее на родном языке.

Студенты учатся в России по программе культурного обмена.

«Обменные группы - это очень интересно и в плане изучения языка, и в плане профессии. Мне кажется, они будут амбассадорами, представителями русской культуры у себя на родине», - рассказала начальник отдела по туризму Одинцова Наталья Шмелева.

«Им было интересно услышать не только наш рассказ об Иосифе Давыдовиче Кобзоне, но и о народной традиции, о русской классической музыке. Мы исполнили произведения Рахманинова, Чайковского, Глинки. Заранее мы полюбопытствовали, какие русские песни знают в Китае. Оказалось что это „Подмосковные вечера“, „Ой, мороз, мороз“, „Калинка-малинка“», - рассказала директор центра Елена Борисова Помимо лекции и песен студентам показали выставку, посвященную Иосифу Кобзону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Студенты
17 декабря 2023, 06:00
Резиденцию Деда Мороза в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве отметили знаком качества
Ольга Сычёва
Читайте нас в: Google Новости
В парке «Дулевский» открылась резиденция Деда Мороза. Для гостей праздника подготовили сказочное представление и встречу с новогодним волшебником. Резиденции присвоили знак качества «Дед Мороз рекомендует».

«В нашей резиденции каждая деталь продумана с любовью и заботой, чтобы создать незабываемую атмосферу волшебства и праздника. Блестящая работа команды парка позволила войти в десятку лучших в своей номинации во всём Подмосковье», - рассказала директор центра «Дулевский» Виктория Беккер.

Сотрудники «Мособлпарка» проверили резиденции более чем в 30 парках Подмосковья, в том числе в «Дулевском». Она оказалась в числе лучших. Именно по этой причине резиденция получила знак качества.

В парке дети и их родители смогут насладиться настоящими чудесами: посетить дом Деда Мороза, совершить увлекательные прогулки и познакомиться с пушистыми друзьями - белочками и кроликом. Резиденция Деда Мороза будет работать до окончания новогодних каникул. Каждый посетитель может отсканировать QR-код и получить подарок и поздравления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
17 декабря 2023, 04:00
Более 40 бизнесменов присоединились к подмосковному Союзу промышленников и предпринимателей «Иволга»
Читайте нас в: Google Новости
Более 40 подмосковных коммерсантов присоединились к Союзу промышленников и предпринимателей «Иволга». Об этом рассказала зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на встрече участников организации в Москве.

«В этом году „Иволга“ провела более 20 деловых встреч, в том числе международных. К нам присоединилось более 40 предпринимателей Подмосковья. В планах у „Иволги“ - развитие сотрудничества с органами госвласти, проведение конкурсов и грантовых программ, организация мероприятий для предпринимателей и многое другое», - добавила Зиновьева.

«Современному российскому бизнесу необходимы эффективные площадки для профессионального диалога представителей бизнеса и представителей государственной власти на разных уровнях, контролирующих органов, представителей экспертного сообщества», - рассказала председатель союза Альфия Петрухина.

В ряды «Иволги» вступили представители компаний «Индастриал сити „Есипово“», «ПромСтрой», «ТД БЕЛ.РУ», «Барса групп», управляющая компания «Коледино», благотворительный фонд «Добрые дела» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
17 декабря 2023, 02:00
Минтранс Подмосковья назвал свыше 60 автобусных маршрутов до 5 катков Подмосковья
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Минтранс Подмосковья подготовил список из более чем 60 автобусных маршрутов, на которых можно доехать до пяти катков. Они находятся в Балашихе, Люберцах, Домодедове, Химках и Одинцове.

До «Наташинского парка» в Люберцах можно добраться от остановок «Наташинские пруды», «улица Урицково, 19», «улица Попова» и «улица Шевлякова». До них довезут 12 маршрутов от ж/д станций Люберцы и Реутов, а также от станции метро «Котельники».

В парке «Пехорка» в Балашихе также есть каток. До него можно доехать на 29 маршрутах. Выйти следует на остановках «Площадь Славы», «Автошкола», «улица Крупской» и «АТС».

«Любители активного отдыха в Домодедове могут покататься на коньках в парке „Елочки“. До него следуют 17 маршрутов, делая остановку с одноименным названием. В прокат там можно взять весь необходимый инвентарь, а также насладиться отдыхом в самом парке», - уточнили в ведомстве.

В Химках каток организовали в сквере «Юбилейный». Добраться до него пешком можно от остановок «Сквер Юбилейный», «Кинотеатр Юбилейный» или «улица Калинина», до них добраться можно на автобусах трех маршрутах общественного транспорта. Это № 27 «ст. Химки - Химки (м/р Новогорск)», № 3 «Арена Химки - ул. Дружбы» и № 345 «ст. Химки - Москва (м. Ховрино)».

Рядом с парком «Раздолье» в Одинцове располагается остановка «парк Раздолье», где останавливается маршрут № 20к «ст. МЦД Немчиновка - пос. Барвиха - ст. МЦД Одинцово». Автобусы этого направления следует от станции МЦД Немчиновка. С полным списком моно ознакомиться по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы

Новости по теме