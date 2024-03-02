Сотрудники Мособлпожспаса порекомендовали не терять бдительность на горках весной

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что спасатели регулярно проверяют ледяные спуски, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. В связи с тем, что многие любители зимних развлечений пристрастны к активным видам отдыха даже весной, сотрудники поделились с ними полезными советами для безопасного времяпрепровождения.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали населению перед катанием убедиться в том, что склон безопасный, на нем не должно быть препятствий в виде деревьев, столбов и ограждений или же неровностей в виде ям, кочек или трамплинов. Также специалисты рассказали гражданам о том, что ледяной спуск должен иметь безопасную зону торможения и подъема, которые не должны выходить на железнодорожные пути, автомобильные дороги или замерзшие водоемы», - указал Игорь Сорокин.

Кроме того, специалисты рекомендуют правильно выбирать средства для катания с учетом возраста, а также позаботиться о безопасности.

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