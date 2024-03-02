02 марта 2024, 16:49

Сотрудники Мособлпожспаса порекомендовали не терять бдительность на горках весной

ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали проверку на опасных снежных спусках в городских округах Подмосковья. Специалисты напомнили местным жителям правила безопасного катания на горках.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что спасатели регулярно проверяют ледяные спуски, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. В связи с тем, что многие любители зимних развлечений пристрастны к активным видам отдыха даже весной, сотрудники поделились с ними полезными советами для безопасного времяпрепровождения.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали населению перед катанием убедиться в том, что склон безопасный, на нем не должно быть препятствий в виде деревьев, столбов и ограждений или же неровностей в виде ям, кочек или трамплинов. Также специалисты рассказали гражданам о том, что ледяной спуск должен иметь безопасную зону торможения и подъема, которые не должны выходить на железнодорожные пути, автомобильные дороги или замерзшие водоемы», - указал Игорь Сорокин.

Кроме того, специалисты рекомендуют правильно выбирать средства для катания с учетом возраста, а также позаботиться о безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спасатели
02 марта 2024, 15:48
Жителей Подмосковья пригласили на дизайн-маркет «Сезон ежевики» в Мытищах
пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Дизайн-маркет «Сезон ежевики» распахнул свои двери перед посетителями 2 марта в Мытищах. Жители и гости Подмосковья могут приобрести разнообразные фермерские продукты, такие как мясные и рыбные деликатесы, пастилу, молоко, сыр и мармелад.

Каждый желающий получил возможность приобрести уникальные изделия ручной работы от местных мастеров, которые станут идеальными подарками для друзей и близких, а также выбрать из широкого ассортимента украшений и аксессуаров, натуральной косметики, парфюмерии, посуды и текстиля.

Также в программе события запланирована конференция «Женское здоровье», которая будет проходить с 13:00 до 17:00 в малом зале ДК «Яуза» на улице Мира. Посещение конференции абсолютно бесплатное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Продукты Косметика
02 марта 2024, 13:56
Магазин фермерской продукции открыли в Орехово-Зуеве
пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Семейная ферма «Янинъ» открыла вторую точку продажи собственной продукции в Орехово-Зуеве. Новый магазин расположен в торговом центре «Никольский» на улице Ленина, дом № 44а, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жителям и гостям Подмосковья предлагается на выбор широкая линейка продукции, включая натуральное молоко и творог, подходящие для детского питания. Кроме того, они подойдут беременным и кормящим женщинам.

Любители сыров смогут выбрать из Моцареллы, Буратты и Страчателлы. В ближайшее время в продажу поступит сыр Монтерей Джек с добавлением оливкового масла, какао и перца. Его изготавливают в специальном холодильнике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Магазины Бизнес Орехово-Зуево
02 марта 2024, 13:08
«Очень любим Московский регион и русскую культуру». Делегация Шри-Ланки — о Всемирном фестивале молодежи
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Первый день Всемирного фестиваля молодежи стартовал в парке науки и искусства «Сириус». Мероприятие проводится с 1 по 7 марта. Корреспондент телеканала «360» Александр Молочко пообщался с делегацией Шри-Ланки и узнал, что молодые люди очень любят Россию, а в особенности – Московский регион.


Фестиваль примет порядка 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.

«Я прилетел издалека, с острова Шри-Ланки. Московский регион - это очень активный регион. Россия - это моя вторая родина, это самые гостеприимные люди. Чтобы понять русскую душу, нужно иметь русский дух, думать на русском языке», - поделился представитель делегации Шри-Ланки.

Молодой человек рассказал, что приехал для обмена культурой. По его словам, на площадке собрались представители со всего мира.

«Вместе мы придумаем наше будущее!» - подчеркнул бизнесмен из Шри-Ланки.

В заключение он поблагодарил Россия за проведение фестиваля и возможность обменяться знаниями с представителями других стран.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Шри-Ланка Фестивали
01 марта 2024, 23:21
Анна Кротова официально вступила в должность главы городского округа Лобня
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Церемония вступления Анны Кротовой в должность главы Лобни состоялась во дворце культуры «Чайка». До своего официального назначения она исполняла обязанности главы округа чуть более месяца. 22 февраля 2024 года депутаты выбрали ее из трех кандидатов путем прямого голосования.

Нового руководителя поздравили бывшие коллеги из правительства Московской области, включая вице-губернатора Ирину Каклюгину. На мероприятии присутствовали представители бизнеса, общественности, образования, медицины и ветераны.

Во время церемонии Анна Кротова принесла присягу на верность народу, конституции страны и уставу города.

За первый месяц своей работы глава инициировала ряд значимых проектов, направленных на улучшение жизни в Лобне. Среди них - капитальный ремонт жилых домов, обновление автобусного парка, пересмотр организации дорожного движения, обслуживание железнодорожной станции, расчистка снега, а также реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры. В основе всех этих начинаний лежали предложения и пожелания граждан.

В скором времени администрация Лобни представит стратегический план развития городского округа, в котором будут определены приоритетные направления работы. Это касается как крупных инфраструктурных проектов, так и программ, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Лобни и улучшению качества жизни его жителей. Основная цель - обеспечить городу лидирующие позиции среди других муниципалитетов Подмосковья.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

Новости по теме