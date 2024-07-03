Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли заблудившемуся пенсионеру выйти из леса

Заместитель начальника ПСЧ-308, Роман Протасевич, сообщил, что женщина обратилась в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что ее 77-летний супруг потерялся. Она уточнила, что он ушел в лес за грибами. Связавшись с ней по телефону, мужчина объяснил, что не может найти выход из леса.

Роман Протасевич отметил, что у грибника был с собой заряженный телефон, но из-за слабого и непостоянного сигнала связи было трудно дозвониться до него. Когда спасатели прибыли на место поиска, они начали обследовать лес, откликаясь на его зов. После некоторого времени добровольцам из отряда «ЛизаАлерт» удалось определить местоположение потерявшегося, и они запросили вертолет.

«К счастью, пилоту удалось обнаружить мужчину и переправить его из лесного массива. После чего пенсионера передали взволнованным родственникам. В медицинской помощи грибник не нуждался», - добавил Роман Протасевич.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».