Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли водителю выбраться из перевернувшейся машины в Истре
Работники 227-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» эвакуировали водителя из перевернувшейся машины. Мужчина попал в ДТП в районе деревни Манихино в Истринском округе.
Мужчина не справился с управлением автомобиля.
«Прибыв на место, спасатели увидели, что лежащий в кювете автомобиль с заблокированным внутри водителем находится в неустойчивом положении. Они закрепили его при помощи троса и, работая гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, вскрыли дверь и помогли мужчине выбраться наружу», - рассказал начальник части Александр Смирнов.
Помощь медиков мужчине не понадобилась.
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