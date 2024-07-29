29 июля 2024, 22:23

Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в ДТП в Шатуре

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 273-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пострадавшим в ДТП в городском округе Шатура. Авария произошла в ночь с 28 на 29 июля.

Начальник подразделения Олег Паршутин рассказал о происшествии, которое произошло на дороге между селом Дмитровский Погост и Коробовским кладбищем. В результате аварии легковой автомобиль «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. В салоне находились водитель и три пассажира.

По словам Паршутина, прибыв на место инцидента, спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание. Далее они совместно с медиками осторожно извлекли пострадавших из поврежденного автомобиля и доставили их к карете скорой помощи.

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Спасатели ДТП Шатура
29 июля 2024, 21:41
Клуб «ВВА-Подмосковье» победил на чемпионате России по пляжному регби
Федерация регби России
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Женская команда «ВВА-Подмосковье» стала чемпионом России по пляжному регби. На финальном этапе турнира спортсменки одержали победу над прошлогодним чемпионом, краснодарской командой «Кубань», со счетом 5:4.

В полуфинале спортсменки, представляющие Московскую область, также обыграли пермский клуб «Витязь» со счетом 6:3, что обеспечило им титул чемпионов страны. «Серебряные» медали завоевали игроки из Перми, а бронза досталась команде «Кубань».

Мужская команда «ВВА-Подмосковье» удостоилась четвертого места. В чемпионате России по пляжному регби в этом году приняли участие девять женских и 12 мужских команд.

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Спортсмены Регби
29 июля 2024, 21:19
Дмитровские кадеты поздравили экипаж подводной лодки «Дмитров» с Днем ВМФ
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Учащиеся школы № 2 Дмитровского городского округа посетили Санкт-Петербург в День Военно-морского флота. Ребята побывали на экскурсии по северной столице и Кронштадту, а также на праздничном параде и подводной лодке «Дмитров».

Победители, призеры и участники кадетских районных и областных соревнований из школы № 2 Дмитрова приехали в северную столицу на День Военно-морского флота. Пригласил выдающихся школьников командир подводной лодки «Дмитров» Венислав Баженов.

В первый день ребят ждала экскурсия по Санкт-Петербургу и Кронштадту. Школьники побывали и на праздничном параде военно-морских сил. Более 2500 военнослужащих, 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна участвовали в параде. Корабли Китая, Индии и Алжира также были в числе участников морского шествия.

Подводную лодку «Дмитров» ребята осмотрели во второй день. Ребятам рассказали про быт моряков и их службу. Школьники поздравили экипаж судна и вручили памятные сувениры: дмитровский пряник в виде книги о родном городе и шоколад с изображением исторического центра Дмитрова.

Каждый год для кадетов Дмитровского городского округа руководство лодки «Дмитров» проводит военно-патриотические мероприятия. Это экскурсии на подводную лодку и встречи в школах и в «Клубе юных моряков имени Максима Сафонова».

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Школьники Дмитров
29 июля 2024, 21:06
Работу светофоров восстановили на 13 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу неисправных светофоров на 13 региональных дорогах. Обследование дорожной сети проходит каждую неделю.

Ремонтные работы прошли на объектах, расположенных на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Горки Киовские в Лобне, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Можайском шоссе в Кубинке Одинцовского округа, улице Бахарева в Ступине, на первом километре Мякининского шоссе в Красногорске, а также на Старорязанской улице в селе Михайловская Слобода Раменского округа и на Центральной улице в селе Кудиново Богородского округа.

Специалисты также выполнили работы в Щелковском районе на Шоссейной улице в деревне Новофрязино и на Фрунзе в черте города, в Чехове - на Симферопольской улице в селе Манушкино и на Магистральной улице в селе Молоди. Кроме того, на Заводской улице в поселке Нахабино Красногорского округа отремонтировали кнопку вызова пешеходного светофора, из-за неисправности которой светофор не переключался на «зеленый» свет для пешеходов.

Представители «Мосавтодора» уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, а также дорожным знакам и светофорам.

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Дороги Ремонтные работы
29 июля 2024, 20:34
Новую схему финансового мошенничества выявили в Подмосковье
ФССП
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Жителям Подмосковья стали поступать фальшивые письма на электронную почту от злоумышленников. В них сообщается о наличии «задолженности», которую необходимо срочно погасить.

В этих письмах мошенники угрожают арестом банковских счетов и имущества. Кроме того, они предоставляют ссылку для оплаты, где пользователям предлагают ввести данные своей банковской карты. Вредоносные сайты якобы содержат информацию о задолженности, но, перейдя по указанной ссылке, гражданам предлагается скачать файл, зараженный вирусом.

Подобные схемы позволяют мошенникам украсть персональные данные и реквизиты банковских карт. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют не разглашать свои персональные данные, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не загружать файлы из ненадежных источников.

Для получения достоверной информации о задолженности можно воспользоваться «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, а также порталом госуслуг и мобильным приложением «ФССП».

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Мошенничество

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