02 марта 2024, 22:31

Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли попавшей под электричку семье

сделано с помощью нейросети
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Работники 250-й пожарно-спасательной части оказали помощь семье из трех человек, попавшей под электричку на станции Крутое в Орехово-Зуевском городском округе. Происшествие было зафиксировано 1 марта.

Замначальника части Владимир Шеварихин пояснил, что свидетели обратились в службу экстренных вызовов и сообщили о происшествии. Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили мужчину с четырехлетним сыном на платформе. Глава семьи получил перелом голени, а ребенок - ушибы плеча и ноги.

Женщина оказалась в беспомощном состоянии между платформой и электричкой. Медики оказали ей первую помощь, после чего спасатели перенесли ее на жестких носилках в машину скорой помощи.

«Пострадавшую семью доставили в областную больницу», - подытожил Владимир Шеварихин.

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Спасатели Орехово-Зуево
02 марта 2024, 19:57
Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на первенствах России по греко-римской борьбе
Федерация спортивной борьбы России
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Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на первенствах России по греко-римской борьбе до 16 лет и до 21 года. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях среди юных борцов до 16 лет, проводившихся в Суздале, команда Подмосковья заняла первое место в общекомандном зачете среди 66 регионов России. Спортсмены из региона завоевали две золотые, серебряную и четыре бронзовые медали. Первые места заняли борцы Дмитрий Тельпиз и Арсен Кудаев, а также отличились Мухаммад Салиев, Максим Головенчиц, Егор Чернышков и Вадим Троицкий.

В рамках первенства России среди юниоров до 21 года, проходившего в Омске, сборная Московской области также показала высокие результаты. Команда выиграла две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Отлично выступили Мансур Саитов и Максим Аверин, а также Дорджи Шунгурциков, Билал Берсанукаев, Анатолий Аверин, Алибек Амиров и Дзамболат Габеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

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Спортсмены
02 марта 2024, 19:04
Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения определили в 6 округах Подмосковья
Министерство энергетики Московской области
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Правительство Подмосковья продолжает активную работу над созданием программы модернизации системы теплоснабжения региона. В заседаниях штабов по модернизации теплоснабжения приняли участие представители 57 муниципалитетов Подмосковья.

На этой неделе обсуждались вопросы, касающиеся теплоснабжения Лотошина, Черноголовки, Молодежного, Талдомского, Шаховской и Серебряных Прудов. Заседания прошли при участии вице-губернатора Московской области, министра энергетики Евгения Хромушина.

Так, в городском округе Лотошино обсуждалась возможность включения в госпрограмму капитального ремонта участков тепловых сетей, включая сети котельной № 8, № 11 и другие. Решение по этим мероприятиям будет принято после гидравлических испытаний в мае–июне.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Ольга Третьякова в Лотошине подчеркнула важность работы штаба и действий правительства региона по модернизации теплосетей.

«Все это позволит тщательно подготовиться к будущему отопительному сезону, и, я надеюсь, жители будут спать спокойно. Наша организация обязательно примет участие в общественном контроле реализации всех принятых на Штабе решений», - подчеркнула Ольга Третьякова.

Аналогичные проблемные вопросы обсудили и в других городских округах. Работа по модернизации теплосетей будет продолжаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
02 марта 2024, 18:07
Работы по уборке снега с крыш усилят в Химках по распоряжению Дмитрия Волошина
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках наступил период интенсивной очистки кровель от снега. По поручению главы городского округа Дмитрия Волошина, коммунальные службы усилили работу. Сейчас крыши расчищают более 50 работников.

В ходе проверки техники и готовности команд, Волошин подчеркнул важность безопасности и оперативности в проведении этих работ.

Сейчас в Химках стартовала весенняя чистка дворов и общественных пространств. Особое внимание уделяют тротуарам и местам для парковки. Жителей просят по возможности не занимать машиноместа в дни уборки, чтобы облегчить доступ к этим зонам.

«На этой неделе масштабные работы по уборке дворов провели в Новых Химках, в эти выходные ресурсы направляем на микрорайон Старые Химки. Темпы работ наращиваем, чтобы как можно скорее привести все территории в порядок после зимы», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Химки
02 марта 2024, 18:00
Депутат Николай Томашов представил жителям Химок отчет о проделанной за год работе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе «Триумф» прошла встреча депутата Николая Томашова с активными жителями Химок и представителями советов домов. За минувший год депутат помог решить более 450 проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, которые подняли жители.

По инициативе главы Химок и при поддержке губернатора Николай Томашов активно работает над тем, чтобы жители могли напрямую влиять на то, как развивается округ. Он курирует 92 дома и всегда на связи в чатах, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

За прошлый год депутат провел 26 встреч с жителями, помогая им разрабатывать инвестиционные программы для улучшения жилищных условий. Также он организовал 36 личных приемов, чтобы каждый мог поделиться своими проблемами и предложениями.

На встрече также обсудили планы на следующий год и новые идеи по улучшению инфраструктуры Химок, которые предложили сами жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам главы области, для страны основная задача - это забота о людях.

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Химки Депутаты

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