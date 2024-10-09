Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли медикам в транспортировке пенсионеров

Заместитель начальника части Роман Протасевич сообщил, что к спасателям обратились сотрудники скорой медицинской помощи из Можайского городского округа. В первом случае помощь понадобилась мужчине, родившемуся в 1956 году, у которого наблюдались признаки инсульта.

Около двух часов дня спасатели под наблюдением медиков аккуратно перенесли пациента на мягких носилках из его дома в частном секторе Можайска к карете скорой помощи, после чего оперативно госпитализировали.

Повторная помощь требовалась уже ранним утром следующего дня. Мужчина 1941 года рождения, проживающий в СНТ «Первомайское», почувствовал себя плохо и нуждался в срочной госпитализации.

Специалисты погрузили его на мягкие носилки и доставили в скорую помощь, которая перевезла пенсионера в медицинское учреждение с предварительным диагнозом инфаркт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».