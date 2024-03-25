Сотрудники «Мособлпожспаса» освободили застрявшего в двери ребенка в Орехово-Зуеве

Обеспокоенная женщина обратилась в службу 112 и рассказала, что ее годовалый сын забрался в закрытое помещение через щель между дверями, а потом, когда пытался выбраться обратно, застрял и испугался.

У матери не было ключа от замка, и ей не удавалось помочь сыну - каждое движение ребенка вызывало смещение дверей, что причиняло ему боль.

Когда сотрудники «Мособлпожспаса» прибыли по указанному адресу, им удалось успокоить малыша и с помощью специального инструмента снять петли с замка, освободив его голову. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

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