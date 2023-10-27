Сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП на трассе М-9 «Балтия»
Работники пожарно-спасательной части № 297 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия на автомобильной дороге М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская. Никому из участников ДТП не потребовалась медицинская помощь.
Заместитель начальника ПСЧ-297 Никита Зыбин сообщил, что утром 27 октября на федеральной автотрассе неподалеку от деревни Лобаново произошло столкновение междугороднего автобуса и легкового автомобиля Toyota Corolla, салон которого от удара смяло практически полностью.
Прибывшие на место специалисты «Мособлпожспаса» обнаружили, что ДТП чудом обошлось без серьезных последствий. Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, была напугана, но, к счастью, обошлось без травм.
«Огнеборцы оказали ей психологическую поддержку и помогли выбраться из разбитой машины. Никому из участников ДТП, в том числе пассажирам междугороднего автобуса, медицинская помощь не потребовалась», - рассказал Никита Зыбин.
Спасатели при помощи спецтехники оттащили легковой автомобиль на обочину и восстановили движение на участке автотрассы.
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