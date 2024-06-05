Сотрудники «Мособллеса» провели патрулирование лесов в Воскресенске
Представители администрации Воскресенска и сотрудники «Мособллеса» провели рейды в лесах в выходные дни. В ходе патрулирования выявлены случаи нарушения пожарной безопасности.
Старший участковый Хорловского лесничества Виноградовского филиала «Мособллес» Николай Гражданцев сообщил, что сотрудники организовали рейд по маршруту № 30 в Хорловском участковом лесничестве.
Всех правонарушителей привлекли к административной ответственности. Сотрудники «Мособллеса» также напомнили отдыхающим о правилах пожарной безопасности, учитывая старт пожароопасного сезона в регионе с 1 апреля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».