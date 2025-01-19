19 января 2025, 13:12

Сотрудники «Мособлгаза» расскажут жителям Озер о техобслуживании оборудования

Медиасток.рф
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Газовые участковые проведут встречу с жителями дома № 1 первого микрорайона в Озерах. Они расскажут о том, какие работы проводят специалисты «Мособлгаза» во время обхода квартир, а также как правильно следить за газовым оборудованием дома.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 20 января. Жителям расскажут, зачем проводят проверку наличия тяги в вентиляционных каналах, почему важно предоставлять газовщикам доступ для проверки оборудования.

Также специалисты поделятся полезной информацией о том, где можно узнать дату проведения техобслуживания в конкретной квартире и почему опасно пользоваться устаревшей газовой плитой.

Кроме того, сотрудники «Мособлгаза» ответят и на адресные вопросы жителей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Коломне продолжается догазификация по президентской программе. К примеру, в прошлом году почти 50 домов газифицировали в селе Нижнее Хорошово.

Коломна Газ
19 января 2025, 13:03
Первенство Центрального федерального округа по многоборью прошло в Коломне
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Спортсмены Московской области завоевали 12 наград разного достоинства на межрегиональных соревнованиях по многоборью. Второй этап первенства ЦФО прошел в Коломне и собрал свыше 180 участников.

Соревнования прошли 16–18 января в конькобежном центре «Коломна». В них поучаствовали юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет.

Участниками стали 180 спортсменов из Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Москвы.

Сборную Московской области представили 57 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Комета» из Коломны. Ребята увезли с состязаний по четыре золотые, серебряные и бронзовые медали.

Награды в разных категориях завоевали Ефим Бабийчук, Яков Федяев, Андрей Стрелков, Мария Ениватова, Софья Кишман, Дарья Рожнова, Юлия Литонова и Сергей Бобков.

Основная борьба за победу развернулась между представителями Москвы и Подмосковья. Лучшие спортсмены поучаствуют в Первенстве России среди юношей и девушек 16-17 лет и во всероссийских соревнованиях «Золотые коньки» среди юношей и девушек 14-15 лет. Они пройдут в Коломне в этом году.

Спортсмены Коломна
19 января 2025, 12:49
Более 1700 жителей поучаствовали в крещенских купаниях в Коломне
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Крещенские купели посетили в эту ночь свыше 1700 жителей Коломны. Больше половины из них окунулись по традиционному православному обряду.

До купаний в храмах прошли торжественные службы с чином освящения воды. А 18 января в Тихвинском храме Успенского собора в Коломне митрополит Крутицкий и Коломенский Павел возглавил Божественную литургию, Великую Вечерню праздника Крещения Господня и Великое освящение воды.

Места для омовений оборудовали в семи локациях в Коломне. Центральной стал источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в селе Андреевское.

Везде дежурили спасатели, медики и полицейские. На каждой площадке организовали теплые зоны с горячим напитками.

«Пусть этот праздник принесет в ваши сердца мир, радость и благодать. Желаю здоровья, счастья и крепкой веры каждому!» - поздравил жителей глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Праздники Коломна Православие
19 января 2025, 12:36
Более 3 тысяч человек поучаствовали в крещенских купаниях в Химках
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Крещенские купания прошли этой ночью в Химках. Всего жители округа могли посетить одну из семи подготовленных к празднику купелей в муниципалитете.

Более 1000 человек окунулись в купели, оборудованные около стадиона «Арена Химки», в Крещенскую ночь. Здесь были подготовлены три купели, теплые раздевалки, работала передвижная баня.

Верующих угощали горячим чаем со сладостями. Во всех семи локациях, которые в эту ночь посетили свыше трех тысяч человек, оборудовали настилы для подхода к воде. Также везде дежурили медики, полицейские и волонтеры.

«Для моей семьи этот праздник имеет особое значение. Он символизирует духовное очищение и обновление. Именно поэтому сегодня вместе с сыном и отцом мы посетили центральную площадку у „Арены Химки“. Здесь вместе с сотнями химчан я присоединилась к традиции и окунулась в купель», - поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Праздники Православие Химки
19 января 2025, 12:29
Мероприятие к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошло в Химках
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В микрорайоне Сходня в Химках провели встречу, посвященную Дню годовщины прорыва блокады Ленинграда 1943 года. Посетителям напомнили историю наступательной операции, а также рассказали о подвигах простых людей, благодаря которым это событие состоялось.

Перед жителями выступили муниципальный депутат Алексей Федоров и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Они напомнили собравшимся о событиях 1943 года, о наступательной операции советских войск «Искра».

«В Ленинграде люди работали в тылу и на фронте на пределе своих возможностей. 18 января того же года в ходе наступления наша армия наконец прорвала блокаду», - прокомментировал Алексей Федоров.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы, которая развивается в Химках. В ее рамках организуют события, помогающие воспитывать у людей уважение к истории страны.

«Блокада Ленинграда - одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам», - отметила Олеся Климачева.

Химки Патриотизм Великая Отечественная война

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