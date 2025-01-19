Сотрудники «Мособлгаза» расскажут жителям Озер о техобслуживании оборудования

Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 20 января. Жителям расскажут, зачем проводят проверку наличия тяги в вентиляционных каналах, почему важно предоставлять газовщикам доступ для проверки оборудования.

Также специалисты поделятся полезной информацией о том, где можно узнать дату проведения техобслуживания в конкретной квартире и почему опасно пользоваться устаревшей газовой плитой.

Кроме того, сотрудники «Мособлгаза» ответят и на адресные вопросы жителей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Коломне продолжается догазификация по президентской программе. К примеру, в прошлом году почти 50 домов газифицировали в селе Нижнее Хорошово.