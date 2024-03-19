Сотрудники «Мособлгаза» перешли на усиленный режим работы из-за паводков

В Министерстве энергетики Московской области напомнили жителям региона, попадающим в зоны подтопления, о правилах безопасности во время паводка. Если вода попала в помещение, необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны на спусках к газовым приборам.

Также весной влажность и сильный ветер могут привести к разрушению оголовков дымоходов, поэтому следует регулярно проверять наличие тяги до розжига и во время работы газового прибора.

Проверить тягу можно, поднеся тонкий лист бумаги к решетке вентиляционного канала - он должен к ней прилипать.

При обнаружении запаха газа следует немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефонам 104, 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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