10 июля 2024, 13:56

Сотрудники «Мособлэнерго» стали победителями всероссийского отраслевого конкурса

Мособлэнерго
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Сотрудники «Мособлэнерго» стали победителями Всероссийского отраслевого конкурса «Лучший руководитель или специалист в сфере охраны труда в электроэнергетике». В соревнованиях приняли участие свыше 50 работников из 25 регионов страны.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, начальник службы охраны труда Щелковского филиала компании Ирина Макушина стала лучшей в номинации «Организация расследования несчастных случаев на производстве», а лучшим специалистом по охране труда в организациях электроэнергетики стала Юлия Васильева из Люберецкого производственного отделения Раменского филиала.

Два дистанционных этапа конкурса прошли с 10 по 20 июня, три очных этапа - 1–2 июля на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, а наградили победителей 3 июля на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей».

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Электричество конкурсы
10 июля 2024, 13:54
Около 5 тысяч затопленных подвалов в домах осушили в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Около пяти тысяч подтопленных подвалов в многоквартирных домах осушили в Подмосковье с начала года. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, как действовать при обнаружении аварии.

Как правило, затопление подвала происходит из-за повреждения канализационных или водопроводных труб, некачественной гидроизоляции фундамента, а также неправильного устройства отвода ливневых вод. Жильцы же узнают об аварии только при появлении неприятного запаха и насекомых.

При обнаружении этой проблемы следует обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по номеру 122*4.

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Коммунальные аварии Квартиры
10 июля 2024, 13:39
Экскурсию в питомник роз провели для жителей Солнечногорска
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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На территории Солнечногорска провели экскурсию в питомник растений «РусРоза». На локации выращивают более 4500 сортов саженцев роз, а также тысячи сортов деревьев и многолетних растений, плодовых и ягодных культур.

Экскурсантам провели учебный семинар. Директор питомника саженцев роз № 1 Александр Уколов поделился своим многолетним опытом и авторскими методиками. Специалист научил выбирать посадочный материал, рассказал об агротехнических приемах, направленных на повышение зимостойкости, а также о современном методе укрытия роз. Также посетителям рассказали о технологическом процессе, ассортименте и организации питомника.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик отметил, что это мероприятие реализуется в рамках программы по развитию сельскохозяйственного туризма. Питомник «РусРоза» является почетным участником многих международных выставок в сфере ландшафтного дизайна и устройства садов. Он участвовал в передаче «Фазенда» на Первом канале, а также неоднократно становился победителем международного фестиваля садов и цветов «Moscow Flower Show».

Напомним, что питомник основали в 2008 году и его главным направлением является выращивание посадочного материала роз с увеличенным объемом корневой системы для создания ландшафтных садов.

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Солнечногорск Туризм
10 июля 2024, 13:30
Подмосковная компания разработала походный душ и стиральный мешок для полевых условий
Мининвест МО
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Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» запустила производство многофункциональных мешков, которые способны заменить стиральную машину в полевых условиях и использоваться в качестве душа, в Пушкино. Предприятие таке запланировало выпуск помывочных комплексов.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в проект инвестировали около 160 миллионов рублей. Разработки являются полностью отечественными и производятся из российских компонентов.

«В год компания сможет производить свыше 150 тысяч единиц продукции, которая будет поставляться для нужд армии. За счет запуска новых направлений на предприятии появится дополнительно около 50 рабочих мест для жителей Пушкино», - рассказала заместитель председатель правительства - глава министерства Екатерина Зиновьева.

Многофункциональный мешок может использоваться для стирки, походного душа, грелки и подушки.

Помывочные комплексы размером с аптечку также разработали для полевых условий. Они позволят быстро помыться экипажу их трех-четырех человек. По словам генерального директора компании Дмитрия Кулькова, система полностью автоматическая, она состоит из 15-литровой канистры, насоса и тэна, который нагревает воду до 42 градусов.

«Изделие оснащено специальной фильтрацией, что позволяет использовать воду из любого водоема. На текущий момент технологи нашей компании завершают доработку изделия, запустить серийное производство мы планируем в ближайшие два месяца», - рассказал он.

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Заводы Пушкино
10 июля 2024, 13:23
Тендер на реконструкцию котельной № 1 объявили в Реутове
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на реконструкцию котельной № 1 открыли в Реутове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, поставить оборудование и выполнить реконструкцию котельной. Объект находится в Реутове, на улице Новогиреевской.

Работы выполнят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплатят из бюджетов Московской области и Реутова.

Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Реутов

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