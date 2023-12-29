Сотрудники «Мособлэнерго» будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники

«Работники компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций», - уточнили в ведомстве.

В период новогодних праздников отменили все плановые работы. Жителей Подмосковья предупредили, что в случае отключения света следует позвонить по телефону «горячей линии» «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

На время праздников на дежурство выйдут 66 бригад. В режиме повышенной готовности дополнительно будут работать еще 303 бригады и 573 единицы спецтехники, в том числе 78 передвижных дизельных электростанций.

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