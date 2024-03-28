Сотрудники МФТИ Долгопрудного выиграли 2 медали на чемпионате Белоруссии по армрестлингу

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Как рассказали в администрации округа, первое место занял тренер секции армрестлинга Сергей Сергель, а на третью ступень пьедестала встал Владислав Василевский.

Армрестлинг - это борьба на одной руке между двумя спортсменами, где выигрывает тот, кто первым дотронется верхней конечностью соперника до специальной подушки.

Соревнования прошли в Новополоцке, в них участвовали около 100 человек.

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