Сотрудники МФЦ в Мытищах передали макулатуру в пункт приема вторсырья

Находясь на работе, сотрудники центра «Мои Документы» сортировали отходы, чтобы затем отправить их в пункт приема. Таким образом, они внесли свой вклад в проект «Вторсырье рулит» и улучшили экологию муниципалитета.

«В течение месяца мы собирали картон, газеты, крышечки и бутылки. Весь материал мы передали в пункт приема нашего города», - поделилась директор Многофункционального центра городского округа Мытищи Юлия Сычева.

Акцию «Макулатура и пластик рулит» запустил Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях имени Наташи Едыкиной. Проект создали для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии и поведения на дорогах. Вырученные средства направят на помощь детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.