Сотрудники МФЦ в Мытищах напомнили жителям о приложении «Госключ»

Такие возможности предоставляет приложение «Госключ». Это экономит время, не требует использования USB-токенов и СМС-паролей. Документы, подписанные в приложении, имеют юридическую силу.

«Подтвердить данные можно самостоятельно, используя действующий загранпаспорт нового образца, телефон с NFC или подтвержденную биометрию. Также можно посетить МФЦ лично, взяв с собой паспорт и мобильный телефон», - пояснила директор МФЦ городского округа Мытищи Юлия Сычева.

Для оформления услуги нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Также необходимо установить приложение «Госключ» и пройти регистрацию.

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