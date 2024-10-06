Сотрудники МФЦ в Дмитрове напомнили жителям о предоставляемых услугах

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Первая встреча, назначенная на 10 октября, будет посвящена оказанию услуг МФЦ «Дмитровский» в вопросах приватизации жилого помещения. 17 октября участники смогут обсудить прием налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ от физических лиц. На следующей встрече, запланированной на 24 октября, будет рассмотрен процесс подачи заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.

Завершится серия мероприятий 31 октября обсуждением услуг, связанных с постановкой и снятием с воинского учета отдельных категорий граждан, а также внесением изменений в документы воинского учета.

Эти встречи предоставят участникам возможность получить актуальную информацию и консультации по важным вопросам, связанным с предоставлением государственных услуг.

Встречи пройдут на улице Профессиональная, 1А. Начало каждой запланировано на 15:30.

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