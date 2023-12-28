Сотрудники «Медиацентра» в Подольске помогли приюту для животных

Сотрудники «Медиацентра» закупили 400 банок корма, поводки, шлейки, ошейники разного размера и медикаменты для подопечных приюта «Щербинка».

«Мы вынесли на голосование коллектива: почему бы нам не помочь приюту. Помочь тем, о ком все забыли в этой суете. Это один из немногих приютов, где о животных заботятся, их лечат, выхаживают и пристраивают. Тем более это бывшие земли Подольского района, а подольчане своих не забывают», - заместитель директора «Медиацентр» в Подольске Максим Радайкин.

В приюте нашли кров более 1,7 тысячи собак. Каждому животному ищут новый дом и любящих хозяев. Волонтерской помощи, как и вкусным подаркам, в приюте всегда рады.

«Душевное спасибо компании за новогодние подарки для наших собачек», - поблагодарил волонтер приюта для животных «Щербинка» Александр Билялов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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