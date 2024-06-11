Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции в Коломне
Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк. Наши Герои» в Коломне. Это автопробег по маршруту город-герой Мурманск — город-герой Волгоград.
Участниками акции стали 20 автомобилей и 46 человек. Машины украсили фотографиями героев Великой Отечественной войны. После этого участники акции возложили цветы и развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Автопробег завершится 12 июня в Волгограде у мемориала «Родина-мать зовет!».
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